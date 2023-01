Pevka Natalija Cerar je ustavila promet

Natalija Cerar je mlada glasbenica, ki nas je v preteklosti že prepričala s skladbami, kot so Minil je čas, Omamljeno srce in Tvoja. Tokrat predstavlja novo glasbeno poslastico Brez tebe.

»Veliko se mi je dogajalo v življenju in bil je pravi mini kaos različnih čustev. To sem oblikovala v ljubezensko zgodbo para, ki se bori z občutkom izgubljenosti. Prek nje želim ljudi opomniti, da zapostavljanje sebe zaradi želja drugih ni pravi korak naprej. Za razumevanje stvari, ki se nam dogajajo, je vedno potreben čas,« o svoji pesmi pravi mlada pevka, ki je z ekipo videospot posnela na dveh lokacijah, v BTC Ljubljana in Prosvetnem domu Horjul. »Pri ustvarjanju zgodbe sem želela ohraniti preprostost, nismo komplicirali, raje smo ohranili minimalizem in vključili spontanost,« razloži simpatična pevka in doda, da si bo snemanja vsekakor najbolj zapomnila po tem, da je ustavila promet v nakupovalnem središču. »Res sem se trudila hoditi čim bolj v ritmu pesmi, a se je prečkanje ceste zdelo neverjetno dolgo. Seveda mi je bilo nerodno in dejstvo, da je name čakala kolona avtov, ni pomagalo. Verjetno so čakali le nekaj sekund, a meni se je zdela večnost!« se v smehu spominja snemanja.