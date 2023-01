Naši znani pevki povsem otrdele noge (VIDEO)

Po uspešnem nastopu na Slovenski popevki je Maja Založnik za skladbo Mika me posnela še videospot. Pesem si je zapomnila po odlični uvrstitvi na drugo mesto, zelo dolgo pa ji bo v spominu ostalo tudi snemanje njene vizualne podobe. Maji so na snemanju namreč povsem otrdele noge. A ne zaradi mraza, ampak zaradi nečesa povsem drugega.

»Del videospota smo snemali na strehi hotela Intercontinental. Ko sem stala na robu na vrhu, je bilo zelo strašno, saj je bil okoli mene prepad, jaz pa sem stala v petkah v grozno vetrovnem vremenu in me je bilo na trenutke močno strah. Noge sem imela čisto lesene, nisem si upala stopati in se skoraj nič nisem premikala. Hkrati je bilo zelo mrzlo in sva s plesalko Katjo škrtali z zobmi, ampak se je splačalo, saj smo dobili najlepše kadre,« razkrije.

Pesem Mika me govori o mnogih skušnjavah življenja. Skladba ima malo bolj živahne ritme z elektronskimi elementi, kar je Majo takoj pritegnilo. Založnikovo sicer poznamo tudi po tem, da je rekorderka po nastopih v pevskih šovih doma in v tujini. Je tudi edina slovenska pevka doslej, ki je nastopila na šovu The voice of Germany. Nastop na Slovenski popevki je bil njen prvi festivalski solistični nastop doslej, in že v prvo se je z osvojenim drugim mestom odrezala več kot odlično. Pred kratkim je izdala spot in pesem Orion, ki dosega visoko rotacijo v slovenskem radijskem prostoru, Mika me pa ji lepo sledi.

Rdečelasa pevka, ki je sicer znana kot velika ljubiteljica telesnih poslikav, ima jih več, pa ne počiva na lovorikah. Z ekipo, ki je ustvarila Orion, že snuje novo plesno pesem, za katero bodo znova poskrbeli Kevin Koradin, Clifford Goilo in Kaly Kolonič. Zelo rada ima izzive, zato bo naslednja skladba verjetno presenečenje za poslušalce. Maja si je namreč zaželela, da bi enkrat zapela kaj bolj energičnega, in prav to tudi namerava.