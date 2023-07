Pevec skupine Maneskin razočaral oboževalce, tole je počel na odru (VIDEO)

Damiano in skupina Maneskin so postali svetovno znani po nastopu na Evroviziji leta 2022. Navdušili so in zmagali s pesmijo Zitti E Buoni. Vse od takrat so njihovi koncerti razprodani.

Nedavno pa je pevec Damiano na enem izmed koncertov razočaral kar več njihovih oboževalcev. Na družbenih omrežjih so se pojavili posnetki njegovega neprimernega obnašanja, ki pri občinstvu razumljivo ni naletelo na dober odziv.

Kaj je zmotilo oboževalce?

Frontman Maneskinov se je med koncertom pred večtisočglavo množico brezsramno drgnil po svojem spolnem udu, zatem pa še pljunil vodo v publiko. Številni so mu to zamerili, drugi pa so se kljub vsemu postavili na stran priljubljenega pevca.

Videli bomo, ali bo to kaj vplivalo na priljubljenost skupine, ki koncerte razprodaja kot za šalo.