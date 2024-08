Pevec skupine Calypso: Najbrž jo bodo nekateri povezovali s Tino Gaber (VIDEO)

Skupina Calypso se je odločila poslušalcem ponuditi nekaj drugačnega. Nova skladba z naslovom Fina Tina, katere videospot bo premiero doživel danes, ima pridih narodnozabavne glasbe. Besedilo je napisal Jay Bolk, melodijo pa Rale. Calypsovci pravijo, da je pesem posebna. »Pesem Fina Tina je drugačna, v narodnozabavni kvintetovski podobi, vendar ne cela, prav zato bo presenečenje. Najbrž pa jo bodo nekateri povezovali s Tino Gaber,« pravi vodja in pevec skupine Domen Kuralt.

Videospot, ki bo premierno prikazan danes ob 8.08, so snemali pri znanem vulkanizerju Muleju v Šentjurju, sodelovala pa je tudi znana udeleženka resničnostnih šovov Nina Radi. Narodnozabavna glasba sicer nikakor ni neznanka za skupino. Prav nasprotno, na nastopih zaigrajo marsikatero domačo slovensko vižo. »Smo ansambel za mlado in staro, saj tudi sami igramo narodnozabavni repertoar. Vsako gasilsko veselico začnemo z valčki, polkami, plesno glasbo za starejše, kasneje pa igramo glasbo za mlade in mlade po srcu,« pove.

So eden redkih ansamblov, ki igrajo tako valčke in polke na frajtonarico kot pop, rock pesmi slovenskih izvajalcev in celo elektronsko glasbo, pika na i pa so svetlobni učinki, ki jih imajo mladi še posebno radi. Ideja, da se fantje v spotu preoblečejo v narodne noše, je bila prav Domnova. »Še nikoli nisem imel oblečene cele narodne noše, s še enim našim članom sva ju pravzaprav oblekla prvič v življenju. Zato sem dobil idejo, da posnamemo malce drugačno pesem in videospot, polovico v narodnih nošah, polovico pa v stilski podobi Calypsa. Noše smo si izposodili. Biti v njej je poseben občutek, kar ponosen si ob tem,« pravi glasbenik.

Domen si je prej še ni nadel. FOTO: osebni arhiv

Za Tino upajo, da bo postala poletna uspešnica in da bo všeč starim in mladim. A na to bo treba še malo počakati. »Nikoli ni nekega pravila, včasih se še tako trudiš, pa misliš, da imaš uspešnico, potem pa ni pravega odziva, neka druga pesem, za katero nimaš veliko upanja, pa pri poslušalcih dobi lep odziv in postane uspešnica. Pustimo se presenetiti,« pravi.

O tem, ali bodo posneli še katero narodnozabavno skladbo, je prezgodaj govoriti. Na narodnozabavne festivale se ne bodo podali, o slovenski sceni pa imajo odlično mnenje. »Zadnje čase se je pojavilo veliko novih kakovostnih ansamblov, ob tem sem vesel in ponosen, da se je dvignila poslušanost slovenske glasbe. Večkrat sem od glasbenih kolegov slišal, da harmonike nihče ne posluša, pa sem vsakemu rekel, naj pride na veselico, pa bo videl, kako se mlado in staro zabava ob harmoniki,« pove za konec.