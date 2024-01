Pevec Jaša Šaban predstavil nov glasbeni izdelek (VIDEO)

Po uspehu v oddaji Slovenija ima talent pevec Jaša Šaban ustvarja naprej. Po uspešnih izdajah skladb Zadnji song in Roka v roki tokrat predstavlja še pesem Indigo srce, ki nadaljuje začrtano pot v zvočni sliki ameriške prestolnice country glasbe – Nashville. Mladi Ljubljančan je tudi tokrat pri ustvarjanju glasbe in besedila sodeloval z uspešnimi domačimi avtorji, kot so Cherie Lucas, Aleš Marjetič in Tadej Košir.

»Pesem opeva indigo srce, občutke, ki prebivajo v odtenku modre barve in odražajo žalost in melanholijo. Stanje, ko se ljubezensko razmerje dveh nekoč močno povezanih ljubimcev znajde na prelomni točki. Opisuje zavedanje para, da sta njuno razmerje pripeljala v slepo ulico in morata kljub lepim trenutkom zapreti skupno poglavje in odpreti novo. Občutek, ko spoznata, da je to edina pot k ponovni sreči, odpira grenak, a hkrati lep pogled nazaj, obarva srce v indigo barve,« o skladbi pravi pevec, za mnoge eden najbolj markantnih glasov pri nas.