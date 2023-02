Petra si želi na Emo

Petra Javor je 28-letna pevka, instrumentalistka in tekstopiska, ki prihaja iz Škofje Loke. »Glasba me spremlja že od mladih nog. Najprej sem se naučila igranja na klavir, ki ga zdaj tudi poučujem, pozneje sem se solo petja učila pri pevki Marti Zore, kitaro pa pri kitaristu Urošu Rakovcu. Leta 2016 sem začela sama ustvarjati tudi glasbo. Svojo prvo skladbo sem naslovila Fly, pozneje je nastalo še nekaj pop pesmi, moja najnovejša skladba nosi naslov Moment,« pravi Petra, ki je tudi velika ljubiteljica živali, prosti čas pa preživlja s kar tremi psički.

Kot pravi, sta ji še posebno blizu zadnji dve skladbi Escape in Moment, za kateri je sama napisala tako melodijo kot besedili, sama je naredila tudi scenarij za videospot. »Za snemanje pa se moram zahvaliti izjemnemu snemalcu Roku Mavru,« še pove pevka, ki je pri nastajanju pesmi sodelovala tudi s kitaristom in izjemnim producentom Juretom Krajnikom, v njegovem studiu pesmi tudi snema. Sodeluje tudi s slovensko pevko July Jones, ki živi v tujini. Tudi sama pesmi piše v angleškem in slovenskem jeziku, posveča pa se tako ljubezenskim kot drugim temam.

»Ustvarjam predvsem pop in EDM-glasbo, saj je zlasti slednje v tujini kar precej, v Sloveniji pa zelo malo, kar mi da samo še več motivacije, da sem v tem drugačna od drugih. Vem pa, da morda Slovenci potrebujejo nekoliko več časa, da sprejmejo nekaj novega,« še pravi pevka, ki si v prihodnosti zelo želi nastopiti na Emi. Za to priložnost je tudi že napisala pesem, s katero se je želela prijaviti na predizbor, a ga letos sploh ni bilo. Upa, da bo za to še priložnost.