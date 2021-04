Petnajstega po vrsti je snemal eno leto

Nino prizna, da je bil projekt izjemno zahteven. FOTO: JAN ROZMAN

Priljubljeni pevecje te dni izdal svoj 15. videospot, in sicer za pesem Ko si z mano, ki je pravzaprav nekaj resnično posebnega. »Je pravi glasbeni mini film,« pravi pevec. Videospot pod taktirkoje nastajal skoraj eno leto, snemali pa so v vseh letnih časih.»Skladba nosi iskreno in močno sporočilo o tem, da je treba živeti tukaj in zdaj, za lepe trenutke in uživati v njih, kot le lahko. Za tiste trenutke, ki nam v življenje vlivajo barve, nam ustavljajo čas,« se razgovori o novi skladbi. Ponosen je tudi na končno podobo izdelka.»Ker je to moj 15. videospot, sem želel ponuditi še nekaj več. To idejo sem imel v glavi že dolgo, a je prej ni bilo mogoče izpeljati. Koronsko leto pa je umirilo moj življenjski ritem in smo jo lahko uresničili. Zelo spoštujem svoje občinstvo, veliko je takih, ki me spremljajo že od začetka in so kupili vse tri albume, zato se mi zdi res prav, da se vedno znova potrudim in jim dam svoj maksimum,« še doda. Nino ob tem pove, da je bilo snemanje zelo zahtevno.»Z zimskimi kadri smo imeli največ težav. V drugih letnih časih je vse šlo bolj gladko. Pozimi pa … Enkrat smo denimo prišli na lokacijo snemanja in se je vreme res zelo poslabšalo, drugič je bilo tako mrzlo, da smo posneli premalo materiala, no, v tretje pa nam je le uspelo posneti zimsko idilo. Vsaj tako smo mislili. Potem pa nam je ob koncu snemanja še tehnika malo ponagajala in smo morali snemati še en dodaten dan, tako da smo prizor spravili pod streho šele v četrto,« razloži.V videospotu nastopa pevčeva dobra prijateljica, sicer nekdanja teniška igralka. Na posnetku igrata par, v resničnem življenju pa je Nina partnerica Ninovega dobrega prijatelja, didžeja, ki sicer nastopa pod imenom DJ LVN. »Z Lunom sva kolega, in ko sva z režiserjem izbrala glavno igralko za video, sem najprej poklical njega in ga vprašal za dovoljenje,« se zasmeji pevec, ki je nadvse srečen, da je z ekipo izpeljal tako zahteven in kompleksen projekt.»Snemali smo 20 dni, malo v prestolnici, na Gorenjskem, Štajerskem ... Vedno znova sem presenečen, koliko lepote premore naša lepa dežela,« zaključi.