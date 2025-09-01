LJUBLJANA FESTIVAL

Petje je pripovedovanje zgodb

Glas Magdalene Kožená nosi redko kombinacijo čutnosti, intelektualne subtilnosti in interpretativne radovednosti.
Fotografija: Magdalena Kožená, ena najprepoznavnejših mezzosopranistk današnjega časa, dobitnica nagrade umetnik leta 2004 revije Gramophone FOTO: FESTIVAL LJUBLJANA
Odpri galerijo
Magdalena Kožená, ena najprepoznavnejših mezzosopranistk današnjega časa, dobitnica nagrade umetnik leta 2004 revije Gramophone FOTO: FESTIVAL LJUBLJANA

danica-lovenjak
Danica Lovenjak
01.09.2025 ob 11:40
danica-lovenjak
Danica Lovenjak
01.09.2025 ob 11:40

Poslušajte

Čas branja: 4:08 min.

Ljubljana Festival gosti enega najvidnejših glasbenih dogodkov letošnjega leta. Jutri se bo na odru Cankarjevega doma predstavila češka mezzosopranistka Magdalena Kožená z Orkestrom Nacionalne akademije Svete Cecilije pod vodstvom Daniela Hardinga. Večer, ki združuje Verdijevo uverturo k operi Moč usode, avantgardne Folk Songs Luciana Beria in Brahmsovo Simfonijo št. 2, obeta glasbeno popotovanje čustvene globine in zgodovinske razsežnosti. Magdalena Kožená je dobitnica številnih prestižnih nagrad in vitezinja francoskega reda umetnosti in leposlovja. Njena kariera sega od Monteverdija do sodobnih skladateljev, pri čemer vsako delo obravnava kot priložnost za raziskovanje različnih vokalnih svetov, literarne raznolikosti in čustvenih odtenkov.

V svojih Folk Songs je Luciano Berio ujel univerzalnost ljudskega izraza skozi prizmo sodobne glasbe. Kako uravnavate avtentičnost ljudske preprostosti z zahtevami koncertne sofisticiranosti?

Čeprav so Berieve priredbe izjemno sofisticirane kompozicije, mu nekako uspe ohraniti vtis preprostosti, kar se mi zdi povsem genialno. Vsaka pesem ima svoje posebne barve in vsaka zveni zelo avtentično ter »resnično« v odnosu do svojih ljudskih korenin. Zaradi tega nimam občutka, da bi morala v svojem petju kar koli uravnotežiti ali spreminjati. Poleg tega je instrumentacija zelo domiselna in večinoma zelo lahkotna, tako da se pevcu nikoli ni treba »boriti« z zvokom orkestra in lahko poje tako, kot bi pel ljudski pevec. To je zelo osvobajajoče.

Orkester Nacionalne akademije sv. Cecilije nosi izjemno tradicijo, Daniel Harding pa slovi po občutljivosti za detajl in hkrati veliki izrazni širini. Kako doživljate vstop v tako dolgo glasbeno dediščino in kakšen dialog se pri tem vzpostavi med vašim glasom, dirigentom in orkestrom?

Zame je veliko veselje, da lahko po dolgem času spet sodelujem s tem orkestrom, še posebno pri delu, ki je na različne načine blizu in osebno pomembno zame, za dirigenta in za orkester. Slednji ima seveda dolgo zgodovino izvajanja del enega največjih skladateljev njihove kulture. Ko se to združi s posebno povezavo Daniela Hardinga s sodobno glasbo, je ta priložnost zame še posebno vznemirljiva.

Vaš repertoar že dolgo zaznamuje dialog med zgodnjo in sodobno glasbo. Kako ta notranja dvojnost – barok in avantgarda – oblikuje vašo umetniško identiteto danes?

Kot otrok sem pela v otroškem zboru. Naš glavni fokus je bila glasba pozne renesanse in dela čeških sodobnih klasičnih skladateljev. Mislim, da me je ta kombinacija zelo navdihnila, in čeprav obožujem ter izvajam praktično vse glasbene sloge, sta mi ti dve zvrsti še posebno blizu in v njiju najdem veliko podobnosti.

Pogosto poudarjate pomen besedila in pripovedi v glasbi. Kako kot pevka iščete ravnotežje med glasbeno lepoto in dramsko iskrenostjo – da se beseda in ton združita v enoten izraz?

Zame je petje pripovedovanje zgodb in težko si predstavljam, da bi bili besede in toni ločene enote. Vedno se pošalim, da imam v opernem repertoarju raje recitative kot arije – in na neki način to tudi ponazarja moj odnos do petja. Vedno poskušam zveneti čim bolj naravno, zame pa se prava čarobnost začne v trenutku, ko vsi v dvorani pozabijo, da pevec poje.

Ob vašem mednarodnem ugledu in družbeni angažiranosti vas pogosto vidimo ne le kot pevko, temveč tudi kot ambasadorko umetnosti. Kaj vam pomeni nastop v intimnejšem slovenskem kontekstu, kjer je občinstvo morda bližje vaši lastni srednjeevropski izkušnji?

To je moj prvi obisk Slovenije in zelo sem vesela, da mi je končno uspelo priti v vašo državo. Naša jezika in deli naših zgodovin so si precej podobni, zato sem prepričana, da se bom počutila zelo »doma«. Najlepša hvala, da ste me sprejeli! 

Hvala, ker berete Slovenske novice.

Berite Slovenske novice že za 1,99€ mesečno.

NAROČITE

Več iz te teme:

Festival Ljubljana glasba koncert Mgdalena Kožena

Priporočamo

Absurd na sodišču! Brutalno pretepeni kmet Čemažar moral pojasniti sodnici: »Ribe ne živijo med krompirjem«
Ob tem posnetku vam bo zaledenela kri: oglejte si trenutek, ko letalo obrne supercelična nevihta (VIDEO)
»Baba stara«? Saša Einsiedler ostro udarila nazaj: »Lupčki moji ...« (VIDEO)
Premium
Zombi droga že na ljubljanskih ulicah (FOTO)

Predstavitvene informacije

 
Promo

7 razlogov, zakaj je tekalna steza odlična tudi za hojo, ne samo tek

 
Promo

Priložnost za vse: delo v Lizboni, Atenah, na Baliju ...

 
Promo

To so zadnji hiti v opremljanju doma

 
Promo

Kateri bodo najbolj zanimivi dogodki v prihodnjih dveh letih?

 
Promo

Ljubljana in Zagreb kot svetli evropski izjemi

 
Promo

Poškodba kolena: je res treba čakati tako dolgo?

 
Promo

Kaj je trenutno najbolj zanesljiv način za oplemenitenje prihrankov?

 
Promo

Vse več Slovencev jim nameni oceno od 4,9 od 5

Komentarji:

Priporočamo

Absurd na sodišču! Brutalno pretepeni kmet Čemažar moral pojasniti sodnici: »Ribe ne živijo med krompirjem«
Ob tem posnetku vam bo zaledenela kri: oglejte si trenutek, ko letalo obrne supercelična nevihta (VIDEO)
»Baba stara«? Saša Einsiedler ostro udarila nazaj: »Lupčki moji ...« (VIDEO)
Premium
Zombi droga že na ljubljanskih ulicah (FOTO)

Izbrano za vas

 
Promo

Ljubljana in Zagreb kot svetli evropski izjemi

 
Promo

Poškodba kolena: je res treba čakati tako dolgo?

 
Promo

Kaj je trenutno najbolj zanesljiv način za oplemenitenje prihrankov?

 
Promo

Vse več Slovencev jim nameni oceno od 4,9 od 5

Predstavitvene informacije

 
Promo

7 razlogov, zakaj je tekalna steza odlična tudi za hojo, ne samo tek

 
Promo

Priložnost za vse: delo v Lizboni, Atenah, na Baliju ...

 
Promo

To so zadnji hiti v opremljanju doma

 
Promo

Kateri bodo najbolj zanimivi dogodki v prihodnjih dveh letih?

 
Promo

Ljubljana in Zagreb kot svetli evropski izjemi

 
Promo

Poškodba kolena: je res treba čakati tako dolgo?

 
Promo

Kaj je trenutno najbolj zanesljiv način za oplemenitenje prihrankov?

 
Promo

Vse več Slovencev jim nameni oceno od 4,9 od 5

Slika zvitega časopisa
Naročite se na tiskano izdajo

O nas

Sodelujte z nami

Storitve

Logotip sn
Naročite se na eNovice



Logotip sn
Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.