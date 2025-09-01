Petje je pripovedovanje zgodb

Ljubljana Festival gosti enega najvidnejših glasbenih dogodkov letošnjega leta. Jutri se bo na odru Cankarjevega doma predstavila češka mezzosopranistka Magdalena Kožená z Orkestrom Nacionalne akademije Svete Cecilije pod vodstvom Daniela Hardinga. Večer, ki združuje Verdijevo uverturo k operi Moč usode, avantgardne Folk Songs Luciana Beria in Brahmsovo Simfonijo št. 2, obeta glasbeno popotovanje čustvene globine in zgodovinske razsežnosti. Magdalena Kožená je dobitnica številnih prestižnih nagrad in vitezinja francoskega reda umetnosti in leposlovja. Njena kariera sega od Monteverdija do sodobnih skladateljev, pri čemer vsako delo obravnava kot priložnost za raziskovanje različnih vokalnih svetov, literarne raznolikosti in čustvenih odtenkov.

V svojih Folk Songs je Luciano Berio ujel univerzalnost ljudskega izraza skozi prizmo sodobne glasbe. Kako uravnavate avtentičnost ljudske preprostosti z zahtevami koncertne sofisticiranosti?

Čeprav so Berieve priredbe izjemno sofisticirane kompozicije, mu nekako uspe ohraniti vtis preprostosti, kar se mi zdi povsem genialno. Vsaka pesem ima svoje posebne barve in vsaka zveni zelo avtentično ter »resnično« v odnosu do svojih ljudskih korenin. Zaradi tega nimam občutka, da bi morala v svojem petju kar koli uravnotežiti ali spreminjati. Poleg tega je instrumentacija zelo domiselna in večinoma zelo lahkotna, tako da se pevcu nikoli ni treba »boriti« z zvokom orkestra in lahko poje tako, kot bi pel ljudski pevec. To je zelo osvobajajoče.

Orkester Nacionalne akademije sv. Cecilije nosi izjemno tradicijo, Daniel Harding pa slovi po občutljivosti za detajl in hkrati veliki izrazni širini. Kako doživljate vstop v tako dolgo glasbeno dediščino in kakšen dialog se pri tem vzpostavi med vašim glasom, dirigentom in orkestrom?

Zame je veliko veselje, da lahko po dolgem času spet sodelujem s tem orkestrom, še posebno pri delu, ki je na različne načine blizu in osebno pomembno zame, za dirigenta in za orkester. Slednji ima seveda dolgo zgodovino izvajanja del enega največjih skladateljev njihove kulture. Ko se to združi s posebno povezavo Daniela Hardinga s sodobno glasbo, je ta priložnost zame še posebno vznemirljiva.

Vaš repertoar že dolgo zaznamuje dialog med zgodnjo in sodobno glasbo. Kako ta notranja dvojnost – barok in avantgarda – oblikuje vašo umetniško identiteto danes?

Kot otrok sem pela v otroškem zboru. Naš glavni fokus je bila glasba pozne renesanse in dela čeških sodobnih klasičnih skladateljev. Mislim, da me je ta kombinacija zelo navdihnila, in čeprav obožujem ter izvajam praktično vse glasbene sloge, sta mi ti dve zvrsti še posebno blizu in v njiju najdem veliko podobnosti.

Pogosto poudarjate pomen besedila in pripovedi v glasbi. Kako kot pevka iščete ravnotežje med glasbeno lepoto in dramsko iskrenostjo – da se beseda in ton združita v enoten izraz?

Zame je petje pripovedovanje zgodb in težko si predstavljam, da bi bili besede in toni ločene enote. Vedno se pošalim, da imam v opernem repertoarju raje recitative kot arije – in na neki način to tudi ponazarja moj odnos do petja. Vedno poskušam zveneti čim bolj naravno, zame pa se prava čarobnost začne v trenutku, ko vsi v dvorani pozabijo, da pevec poje.

Ob vašem mednarodnem ugledu in družbeni angažiranosti vas pogosto vidimo ne le kot pevko, temveč tudi kot ambasadorko umetnosti. Kaj vam pomeni nastop v intimnejšem slovenskem kontekstu, kjer je občinstvo morda bližje vaši lastni srednjeevropski izkušnji?

To je moj prvi obisk Slovenije in zelo sem vesela, da mi je končno uspelo priti v vašo državo. Naša jezika in deli naših zgodovin so si precej podobni, zato sem prepričana, da se bom počutila zelo »doma«. Najlepša hvala, da ste me sprejeli!