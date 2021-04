Petintrideset let v isti zasedbi

Druži nas iskreno prijateljstvo. Skupaj smo preživeli veliko prijetnih uric.

»V Oktetu Pesnica že 35 let pojemo skupaj v isti zasedbi. 15. marca smo praznovali natanko 35 let, odkar smo se zbrali na prvih vajah v Osnovni šoli Pesnica,« nam pove strokovni vodja Okteta Pesnica, ki deluje v okviru Kulturnega društva Štibl. Ob Karnerju pa so v oktetu zbrani še tenoristiter basistiin»Žal pa smo se pred petimi leti poslovili od dobrega pevca in neprecenljivega prijatelja, zato smo zaradi žalovanja odpovedali tudi jubilejni koncert ob 30-letnici. No, kot kaže, pa tudi s koncertom, ki smo ga nameravali pripraviti letos, ob 35-letnici, zaradi epidemiološke situacije, povezane s covidom-19, ne bo nič,« meni Kraner. Oktet Pesnica sestavlja skupina pevskih zanesenjakov, ki nastopajo na raznih prireditvah v domačem kraju, na občinskih in medobčinskih prireditvah po vsej Sloveniji in tudi v zamejstvu.»Večkrat smo nastopali tudi v sosednji Avstriji, na Hrvaškem in celo Slovaškem, sodelovali v radijskih ter televizijskih programih in posneli nekaj pesmi. Pojemo povsod, kamor nas povabijo, pa naj bodo to kulturne, zabavne, cerkvene ali druge prireditve,« še pove Rudi Kraner, ki je tudi eden od treh pevcev, ki skupaj pojejo že 40 let. »Druži nas iskreno prijateljstvo. Skupaj smo preživeli veliko prijetnih uric. Za nami so številne nepozabne vaje ter nastopi,« pravi Kraner, ki poleg tega, da je strokovni vodja okteta, poje tudi sam. Za Oktetom Pesnica je več kot 600 nastopov, številnih vaj ter drugih srečanj in druženj.»Seveda se člani okteta družimo tudi zasebno. Lani pa smo skupaj z ženami preživeli nekaj nepozabnih dni v Bohinju,« še razkriva Kraner, ki upa, da se bo trenutna situacija čim prej stabilizirala in bodo druženja spet dovoljena. Še vedno namreč upajo, da bodo lahko pripravili jubilejni koncert, ki se ga zelo veselijo.