Petar Grašo in Miran Rudan bosta razgrela sobotno noč na Krasu

Že ta konec tedna se začenja že 53. Praznik terana in pršuta, najstarejša etnološka prireditev na Primorskem, ki slavi bogato dediščino vina teran, kraškega pršuta in povezovanja lokalne skupnosti. S svojim bogatim kulturnim, športnim, etnološkim in zabavno-družabnim programom privabi množico obiskovalcev iz domačih in tujih krajev. Dogodek se bo odvijal na različnih kraških lokacijah od Dutovelj, Štanjela, Tomaja in Sežane pa vse do italijanskega Kontovela s posebnim poudarkom na sobotnem in nedeljskem dogajanju v Dutovljah.

»Praznik terana in pršuta ni le praznovanje lokalnih dobrot, temveč izraz ponosa nad kraško identiteto, povezovanjem lokalne skupnosti ter prepletom tradicije in sodobnosti. Vabimo vse generacije, domačine in obiskovalce od drugod, da se nam pridružijo v prazničnem duhu. Se vidimo med vinogradi, na grajskih dvoriščih, kraški gmajni in prireditvenih prostorih,« sporoča organizator festivala, ki ga vsako leto obišče več kot 10.000 obiskovalcev. V soboto, 9. avgusta, se bo dan zaključil s koncerti Petra Graša in skupine Miran Rudan inDesign. »Vesel sem ponovnega srečanja s čudovito publiko. Obožujem teran in pršut in se veselim nepozabne zabave,« pravi Rudan, stari znanec kraškega praznika.