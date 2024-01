Petar Grašo imel v Kranju koncert, ki ne bo šel hitro v pozabo (FOTO)

Ulice v Kranju so bile polne do zadnjega kotička in v trenutku, ko je hrvaški glasbenik stopil na oder, je z energičnim pozdravom vzpostavil povezavo z občinstvom, ki ga je navdušeno sprejelo. S svojo karizmatično prezenco in izjemnim vokalom je Petar Grašo osvojil srca prisotnih, ki so z njim skozi večer prepevali največje uspešnice, nastale v tridesetih letih njegove kariere.

Pevec, ki vedno ustvari nepozabno atmosfero. FOTO: Mediaspeed.net

Nad koncertom je bil navdušen tudi župan Kranja Matjaž Rakovec. FOTO: Mediaspeed.net

Skladbe, kot so Ako me pitaju, Zlato moje in Ko nam brani, so odmevale po Kranju, čustva, ki jih lahko spodbudi le glasba, so prevzela množico in zagotovo je bil to eden izmed koncertov, ki si ga bodo zapomnili. Glasbeno doživetje, polno romantike in slavja, je bilo idealno za praznovanje ob koncu leta.

Petar Grašo z ekipo izurjenih glasbenikov vedno naredil nepozaben žur. FOTO: Mediaspeed.net