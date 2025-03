Pet prijateljev z obale in Ona: Sodobno dekle, ki ne prenaša neresnih fantov

Fantje iz Kopra, združeni pod imenom CONA40, so se ob dnevu žena svojim poslušalkam in seveda tudi poslušalcem poklonili s pesmijo, ki nosi zgovoren naslov Ona, glasba pa je še bolj zaživela v njihovem videospotu. Pesem opisuje nenavadno ljubezensko zgodbo neuravnovešenih zaljubljencev.

»Ona je sodobno dekle, ki ne prenaša neresnih fantov. Ne gre za osebno zgodbo, ampak neko pozitivno karikaturo sodobnih razmerij,« pravijo fantje, ki s to pesmijo napovedujejo izid kratkometražnega albuma Bombončki, ki so ga posneli sami, producentsko vlogo pa je prevzel njihov basist Matic Isovski.

Na njem bo sedem pesmi, ki so nastajale v zadnjih dveh letih, izidu pa bosta sledila dva predstavitvena koncerta, 26. aprila v Kopru in 22. maja v Ljubljani. Pravijo, da je na albumu slišati, da so med snemanjem tudi malo odrasli in da je vsak komad svojevrsten bombonček. »To je EP brez filerjev,« še dodajo.

Groove in energija

Cona40 je petčlanska glasbena skupina iz Kopra, ki v svojem zvoku združuje funk, disko ter indie glasbo. Martin Pinter, Matic Isovski, Tine Vidmar, Gabrijel Juriševič in Timi Majer se najbolj čutijo na odru, kamor dostavijo paket groova in energije. Pišejo slovenske pesmi, ki temeljijo na vsakdanjih ljubezenskih in življenjskih zgodbah.

O sebi pravijo, da so kot pet prijateljev z različnimi glasbenimi okusi, ustvarjanje pa opišejo kot hojo po vrvi s kompromisi, debatami in kreganji. »Velikokrat izgubimo ravnotežje, ampak do zdaj še nismo padli. Mogoče glasba ni vsakdanja, mogoče je. Sami si res težko sodimo. Naš alterego je Hercul, francoski hodec po vrvi. Rojen v cirkusu, tam umorjen,« zaključujejo.