Pesem za pokojno ženo (VIDEO)

24. aprila je sonce vzšlo ob 5.59. Prvič. Drugič ob 8.55. Takrat so poslušalci radijskih valov lahko prvič slišali Sonce. Gre za prvo skladbo s prvega samostojnega albuma uspešnega karizmatičnega pevca, nekdanjega frontmana poprockovske zasedbe Nude, Boštjana Dermola. O imenu albuma je sanjal. Q.

O čem govori? »Ta odgovor bi želel prepustiti vsakemu, ki se o tem sprašuje. Nikakor ni enoznačen. In vsak ga razume po svoje. Meni se je razodel predvsem geometrijsko. Kot ničla ali črka O, kot krog, kjer je pot vanj in pot iz njega. Lahko krožiš kot hrček v kolesu, lahko se iz kroga izključiš, ga zapustiš, se vanj spet vrneš. Je nekaj, kar se vrti in ponavlja. Možnost. Končnost. Ne neskončna neskončnost, temveč poligon, v katerega vstopamo zavestno in ga lahko tudi z lastno voljo zapustimo,« pravi glasbenik. Sonce je prva skladba od trinajstih, ki bodo na nastajajočem solo albumu Q, ki bo luč sveta ugledal jeseni. V sebi nosi čarobnost in iskrenost. Je plod globokih čustev in izjemne neskončne ljubezni, ki nas popelje skozi čudovito glasbeno potovanje, posvečeno pokojni ženi.

»Skladbo posvečam Leontini, moji pokojni ženi, ki se je od nas poslovila 13. decembra 2016 za posledicami raka pri rosnih 33 letih. Bila je sonce naših življenj, bila je žarek upanja, ko je bilo najtežje, tudi ko je bila na robu moči, je našla moč, da je bodrila vse ostale, naj verjamemo, da je vse mogoče. Vztrajala je do konca. Sonce je simbol ljubezni, ki vedno znova pride in nas objame, zadrži v objemu in greje, ne izpusti. In zavedanje, da sonce je, tudi kadar ga ni in ga ne vidimo, daje moč, da gremo naprej. Sonce je ljubezen. In kakor sonce, ki izgine, tudi vsi ljubi nam nikoli resnično ne izginejo, so del nas, naših življenj in spominov, zaradi njih ali celo prav zaradi njih smo, kakršni smo. Občutki in spomini ostanejo, kajti vse ostalo je prah,« je še povedal o veliki ljubezni, ki ga je vedno navdihovala.