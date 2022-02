Pesem za pokojnega prijatelja

Priljubljeni Vrhničan je oboževalce tokrat presenetil z modernim hip hop slogom, v katerem se prepletata življenjska in družbenokritična tematika.

Challe Salle in njegova Yvonne že načrtujeta družino. FOTO: DOMEN JANČIČ

»Življenje je zapleteno in ni vedno vse tako preprosto, kot se zdi. Verjamem, da v zadnjih dveh letih marsikomu ni bilo lahko, tudi meni ne. Imam 30 let, in če se ozrem pet ali deset let nazaj, vidim, da sta se moj način življenja in razmišljanja čisto spremenila. Z izkušnjami sem se veliko naučil in sedaj so mi jasne določene stvari, o katerih v preteklosti nisem niti razmišljal, zato sem tudi izbral tak naslov. Ne morem snemati samo veselih pesmi, saj sem prišel do točke, ko ustvarjam samo še po občutku. Mislim, da se je to pri tem projektu še bolj izrazilo in da ljudje res čutijo mojo iskrenost in energijo. Pesem sem posvetil svojemu pokojnemu prijatelju Tikiju, ki je pred kratkim izgubil bitko z rakom. Podpiral me je od začetka in dobro vem, da bi mu bila pesem zelo pri srcu,« iskreno pove Challe Salle.

Pod glasbeno produkcijo se je podpisal producent Željko Mladenović, besedila pa, kot velja za prave hiphoperje, Challe ustvarja sam. Z videoprodukcijo se lahko pohvali režiser Matic Gabriel, s katerim sta sodelovala prvič. Challe Salle nam je zaupal, da so se z ekipo odločili za snemanje na Hrvaškem. Z izbranko Yvonne sta se namreč med božičnimi prazniki mudila pri njenih na Reki, in prav tam se je porodila ideja o snemanju pri naših sosedih.

»Z Maticem sva se že nekaj časa dogovarjala za skupni projekt in sem mu poslal eno izmed novih pesmi. Čeprav je bil že konec leta, mu je bila tako všeč, da je bil takoj pripravljen na akcijo. Z asistentom sta se pripeljala na Reko, kjer smo našli dobre lokacije in vse posneli v dveh dneh. Super je sodelovati z nekom, ki takoj začuti pesem. To je moj 33. videospot v karieri in sem zelo zadovoljen s končnim izdelkom. Lahko vam povem, da je to šele ogrevanje,« je skrivnosten Challe Salle, ki je v videospotu pokazal tudi svojo boljšo polovico, s katero načrtujeta družino.