Perpetuum mobile spet na odru

Tudi v spomin na Jimija Hendrixa, Janis Joplin in Jima Morrisona

Spet skupaj v portoroških skladiščih soli

Za domovino z rockom naprej



V Muzeju novejše zgodovine Celje so odprli razstavo Za domovino z rockom naprej. Gre za razstavo o glasbeni zvrsti, ki je v 70. letih obstoja spremenila način skladanja, izvajanja in poslušanja glasbe ter imela močan vpliv na oblikovanje pop kulture. Razstava bo na ogled do sredine novembra. Na razstavi so razstavljeni inštrumenti, koncertna oblačila, plošče, kasete in drugi manjši osebni predmeti glasbenikov iz obdobja med letoma 1960 in 1991. Gradivo je razdeljeno na štiri odre, in sicer mali oder, veliki oder, politični oder in zaodrje. Prvi trije so namenjeni slovenski in srbski rock glasbi, zadnji pa predstavlja celjsko rock sceno. Na ogled bosta dva kratka filma, prvi o rockerskih časih Nece Falk in drugi, v katerem Zoran Predin, Vlado Kreslin, Peter Lovšin, Gregor Tomc, Tulio Furlanič, Anja Rupel in Aleš Klinar govorijo o vplivu in (a)političnosti slovenske rock glasbe.

Letošnje poletje mineva 50 let, odkar je bila v Piranu leta 1970 ustanovljena glasbena skupina Perpetuum mobile. Razen pevca, ki je bil Izolan, so bili drugi srednješolci, stari 17 ali 18 let, iz Pirana.Konec septembra naslednjega leta ješel v JNA,pa na strojno fakulteto v Ljubljano, tako da je skupina prenehala igrati. Igrali so izključno tujo glasbo, največ Santano, pa Allman Brothers band, Creedence Clearwater Revival itd. Z aktivnim igranjem glasbe se je pozneje med drugim pri Karameli in Night jumpu z Obale ter v tujini v skupini Impexusi profesionalno ukvarjal bas kitarist. Tudije kot klaviaturist igral v skupinah Srce, Jutro, Pop Art itd., najdlje pa med letoma 1974 in 1987 in znova od 2010. v skupini Prizma.Ob predstavitvi knjige Piranski bitlesi, ki govori o zgodovini rocka na Obali, so fantje po skoraj pol stoletja lani spet zaigrali skupaj v portoroških skladiščih soli. »Čeprav nimamo kakšnih ambicij po nadaljevanju aktivnefa igranja, želimo praznovati 50-letnico z obujanjem spominov ob igranju na vajah in občutiti še malce adrenalina na odru ob izvajanju glasbe naše mladosti,« pravi Čelhar.Tako fantje pripravljajo enourni program s skladbami iz aktivnega obdobja 1970–71. Napovedujejo tri jubilejne koncerte z glasbo iz repertoarjain CCR, predvsem pa bodo počastili spomin na glasbene legende, ki so umrle v njihovem obdobju:(umrl je 18. septembra 1970),(umrla je 4. oktobra 1970) in(umrl je 3. julija 1971). Med drugim bodo namreč odigrali po eno skladbo Hendrixa in Doorsov ter dve skladbi Janis Joplin. Skupini Perpetuum mobile se bosta na nastopih pridružila dva zunanja člana – bobnarin pevka