Periću podelili posebno priznanje

Uroš Perić je te dni prejel še eno v vrsti posebnih priznanj, ki so mu jih doma ali v tujini podelili kot glasbeniku. Višja šola Celje, na kateri je tudi sam študiral, je letos praznovala 30 let delovanja in Uroš je bil na slovesnosti eden izmed povabljenih.

»Na tej šoli sem študiral menedžment in tudi diplomiral iz bančništva. Mama je dolgo delala v banki in tako je naneslo, da sem šel to študirat tudi sam,« pravi. Šola je povezana tudi z Uroševimi prvimi resnimi glasbenimi koraki, ki so ga popeljali najprej na slovenske odre, nato v republike nekdanje Jugoslavije in zatem še v Evropo in Ameriko.

Prvi, ki je dobil takšno priznanje na celjski višji šoli. FOTOGRAFIJI: OSEBNI ARHIV

»Prav na šoli sem imel svoj prvi pravi profesionalni nastop. Dobro se še spomnim, da sem imel do konca dva izpita in diplomo. Čeprav me je vleklo v glasbo in sem se odločil za profesionalno pot v glasbi, sem šolo dokončal in diplomiral. V tem poklicu se sicer nikoli nisem našel, a je bila odločitev pravilna in tudi lepe spomine imam na šolo,« doda. Poleg Uroša je šolo obiskovalo še nekaj študentov, ki so pozneje zasloveli, prav njega pa so ob 30-letnici izbrali za najbolj znanega in uspešnega.

»Na podelitvi letošnjih diplom sem prejel titulo najuspešnejšega ambasadorja šole. Prav posebno sem ponosen na priznanje, saj sem prvi doslej, ki je to prejel. Je čast in priznanje, dokazilo o uspešnosti in da sem ubral pravo pot, ko sem se odločil za glasbo,« razkrije glasbenik, ki veliko nastopa po številnih državah v tujini. S titulo sicer ni dobil nobenih posebnih zadolžitev, z veseljem pa na šoli nastopi in jo občasno obišče. Sicer pa to ni prvi ambasadorski naziv, ki ga je prejel. »Kar več jih imam, bil sem imenovan tudi za ambasadorja dobre volje na estradi,« še doda Perić.