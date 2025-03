Perica Jerković: fizičen izziv na velikem odru (FOTO)

»Se sliši, da sem malo ostal brez glasu?« je svojo ekipo po triurnem odrskem maratonu, ki si ga je ogledalo več kot 3000 ljudi, zadovoljno vprašal gostitelj večera Perica Jerković.

»Pravzaprav sem kar ponosen na svoj glas, da je zdržal. Noro. Noro! Pri teh letih je takšen nastop fizičen izziv. Vesel sem, da mi je uspelo to izpeljati, ne da bi energija padla v drugi predstavi.

Andrej Težak - Tešky v družbi televizijca Petra Polesa in njegove žene Nike Veger

V slišanem je užival tudi Matjaž Smodiš, dolgoletni kapetan slovenske košarkarske reprezentance, danes lastnik tovarne zamrznjenih pic.

Tega sem se najbolj bal. Kot vedno so ljudje tisti, ki ti dajo energijo in od začetka je bilo jasno, da ne bo panike, ker ljudi ne bo treba vleči gor, ampak sem samo jadral na tem, kar so mi dali.

Tudi Andrej Bajić - Bakreni in Robert Petan, ki smo ju kot začimbi vključili na začetek in konec šova, sta svoje delo opravila odlično,« je strnil vtise po predstavi.

Vsestranski Lado Bizovičar v družbi Nika Bogataja, voznika in varnostnika skupine Joker Out

Člani priljubljene skupine Joker Out so na predstavo prišli med zadnjimi.

Perica je sinoči še enkrat dokazal, da je izjemen avtor in izvajalec.

Igralka Katarina Čas in Mojca Reinhart, njena prijateljica iz otroštva

S stand up komedijo napolniti Gallusovo dvorano Cankarjevega doma ni mačji kašelj. To storiti dvakrat v enem večeru pa je presežek. Doslej je to uspelo le velikemu Jimmyju Carru.

Jerković je predstavo Na velikem odru zasnoval z željo, da gledalcem, ki so ga zadnje čase gledali malo manj ali pa ga sploh še niso doživeli v živo, ponudi v posluh zgoščen odmerek najboljšega, kar je ustvaril v zadnjih petih letih. Od herojke Joži v malem Mercatorju, nežnih prijemov mojstrov kolonoskopije do iskanja delfinov v srednji Dalmaciji, neskončnega čakanja boljše polovice, analiziranja stihov ​Ferija Lainščka in drugih zgodb, ki so spravile gledalce v delirij.

Jerkovićevim šalam so se smejali tudi stand up komik in režiser Ranko Babić ter pevca Žan Serčič in Miki Vlahovič.

Kolega sta podprla stand up komika Marko Žerjal in Žan Papič.

»Lep odziv na ta projekt je izjemno priznanje za vse dosedanje delo in spodbuda za ustvarjanje vnaprej. Upam, da veliki celovečerni solo šovi domačih komikov postanejo stalnica,« zaključi veliki mojster, ki se bo zaradi ogromnega povpraševanja še enkrat vrnil na kraj »zločina«, in sicer 12. novembra.