Pepel in kri: pred tremi desetletji na evropskem zmagovalnem odru

Evrovizija 2021

Znano je, da bo Slovenijo na tekmovanju za pesem Evrovizije 2021 zastopala letošnja zmagovalka Eme Ana Soklič, a z novo skladbo. Razvedrilni program Televizije Slovenija je zato že pred časom izdal vabilo za sodelovanje pri izboru skladbe, ki bo zastopala Slovenijo na 65. tekmovanju za pesem Evrovizije. »Kakšna mora biti skladba, ki jo želim peti leta 2021? To bom vedela, ko jo bom slišala. Da bi lahko kar tako izustila, kakšna mora biti, ne morem. To zaslišiš, ko delaš,« je pojasnila Sokličeva.

Beograd predlagal Pepel in kri

Daleč stran – Panda

Zasedba Panda je otrok klaviaturista Andreja Pompeta, ki je edini ustanovni član v še delujoči zasedbi. Omislil si jo je po štirih albumih jazz-rock zasedbe Predmestje in za mikrofon postavil Suzano Jeklič, s katero je bend doživel največ komercialnega uspeha. Člani in vokalistke so se po njenem odhodu redno menjavali, največja uspešnica pa ostaja Daleč stran, izdana leta 1990 na drugem albumu V vročici noči.

Ko je Italija slavila svojo zadnjo zmago na Evroviziji, je ta vsaj malo pripadla tudi Sloveniji. Leta 1990 je namreč zmagovalno pesem Insieme obzapela slovenska zasedba Pepel in kri.Čeprav se marsikdo kot edine »naše« evrovizijske zmage spomni slavja hrvaške skupine Riva s pesmijo Rock Me Baby leta 1989, je bila na neki način še bolj naša zmaga na naslednji Evroviziji, tisti, ki so jo leta 1990 priredili v Zagrebu.Tam je slavil omenjeni predstavnik Italije, spremljevalne vokale pa je zapela slovenska zasedbainZamisel za čezmejno evrovizijsko sodelovanje je prišla iz Italije, je nemalokrat pojasnil nedavno umrli Hrušovar.»Takrat se je rojevala Evropska unija in imeli so skladbo prav na to temo. Insieme, torej skupaj, povezani. Z nastopom pa so želeli pokazati, da se združuje in povezuje tudi glasba, in zato so na oder postavili glasbenike iz različnih držav, ki izvajajo isto skladbo. Odločili so se za povezavo s sosednjo Jugoslavijo in stopili v stik z radiotelevizijo v Beogradu, tam so predlagali nas.«Pepel in kri, čeprav v spreminjajoči se zasedbi, so bili prekaljeni glasbeni in evrovizijski mački. Petnajst let pred zmago v Zagrebu so nastopili na izboru v Stockholmu, kjer so peli Dan ljubezni, eno največjih uspešnic slovenske pop glasbe, in zasedli osmo mesto.