Pegule na Slapu in Studencu: v vasico Slap pri Vipavi to nedeljo prihaja Iztok Mlakar

V idilično vasico Slap pri Vipavi, na vaški trg (plac), to nedeljo ob 20.20 prihaja Iztok Mlakar s komedijo Pegule z odlično igralsko in glasbeno ekipo. Pravijo, da je to predstava, ki je ne smete zamuditi.

To je nova Mlakarjeva komedija v tradiciji commedie dell'arte z duhovitimi dialogi in songi o ljudeh, ki stopijo na napačno stran zakona. Iztok Mlakar je za svojo vlogo letos na Dnevih komedije v Celju prejel naziv žlahtni komedijant.

Predstavo Pegule je režiral Vito Taufer, poleg Iztoka Mlakarja pa igrajo še Vesna Pernarčič/Marjuta Slamič, Urška Taufer, Peter Harl in Ilija Ota. Za glasbo so poskrbeli David Šuligoj, Roman Kobal in Matjaž Švagelj, za produkcijo pa Avditorij Portorož - Portorose. Vstopnice lahko kupite v predprodaji ali na blagajni na dan dogodka. V primeru dežja bodo predstavo preselili v Kulturni dom Vipava.

Pegule bodo uprizorili tudi v okviru 25. kulturnega poletnega festivala v Poletnem gledališču Studenec pri Domžalah. Predstava bo v sredo, 11. junija, ob 21. uri, vstopnice so na voljo v Kulturnem domu Franca Bernika Domžale oziroma na njihovi spletni strani.