Parvani Violet je sladka kot Med

V času, ko vse cveti in dehti, Parvani Violet izdaja odo pomladi z naslovom Med. Skladba je čutna, sladka in zapeljiva, Parvani pa z interpretacijo poslušalca popelje v predajanje zemeljskim užitkom v sinergiji narave in ljubezni. Med pooseblja sladkobo pomladno-poletnega časa in obdobja, ko se sveže zaljubljamo, ter obdobja, ko se nam naenkrat izpolnijo vse želje. ​

Parvani je pesem zopet pod svojo taktirko ovekovečila z očarljivim in estetsko dodelanim videospotom; zanj je napisala scenarij, poskrbela za ličenje in stajling, režijo in montažo, za kamero in fotoaparatom pa je že tradicionalno stal Filip Brinjovec (FP Media). Pesem je ustvarila s priznanim producentom z obale Kevinom Koradinom, ki je poskrbel za instrumental, sama pa je dodala melodijo in besedilo.

Med obenem napoveduje izid njenega albumskega prvenca Simboli, ki bo luč sveta ugledal 20. maja. Vsaki od 10 pesmi je kot ljubiteljica astrologije dodelila tudi vladajoče planete, ki spredajo niti med ezoteričnim trapom in romantičnim R'n'B-jem.