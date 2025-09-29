Padla prva klapa novega slovenskega filma: intimna drama o treh likih na robu družbe

V teh dneh je padla prva klapa novega celovečernega igranega filma En mesec, ki bo nastal pod taktirko režiserja Janeza Burgerja. Snemanje bo po pojasnilih Slovenskega filmskega centra (SFC) potekalo 30 dni, in sicer v Ljubljani, Kamniku, Solkanu ter Filmskem studiu Viba filma. To je Burgerjev sedmi celovečerni igrani film.

Kaj pomeni družina?

»Intimna drama spremlja tri like na robu družbe – intelektualko brez službe, nosečo mladenko iz disfunkcionalnega okolja in geja, ki je odraščal kot sirota. Stanovanjska stiska jih prisili v skupno življenje, kjer v napetem, a hkrati toplem sobivanju raziskujejo, kaj v času prekarnih razmer in družbenih stisk sploh pomeni družina,« so o vsebini filma, za katerega sta scenarij napisala režiser in Ognjen Sviličić, sporočili s SFC.

»V svetu, kjer geostrateški odnosi in družbene napetosti že mejijo na brezizhodnost, se bom s tem filmom na lahkotnejši način posvetil vprašanju, ali je človeško sobivanje sploh še mogoče in koliko truda je za to potrebnega,« je ob prvi klapi razkril Burger.

V filmu igrajo Nataša Barbara Gračner, Maks Dakskobler, Suzana Krevh, Vlado Vlaškalič, Vesna Slapar, Jurij Zrnec, Timon Šturbej, Klemen Janežič, Jara Sofija Ostan in drugi. Direktorica filma je Esma Hajdarpašić, direktor fotografije Mitja Ličen, scenograf Vasja Kokelj, kostumografka Barbara Drmota, oblikovalka maske Eva Uršič in montažer Miloš Kalusek.

Producenta filma sta Nina Robnik in Miha Černec iz produkcijske hiše Staragara. Projekt so sicer finančno podprli SFC, RTV Slovenija, razvoj projekta je podprla tudi Kreativna Evropa – MEDIA v sodelovanju s Filmskim studiem Viba film. Koproducenta sta Propeler Film iz Hrvaške in Staragara I. T. iz Italije.

Janez Burger se je rodil leta 1965 v Sloveniji. Študiral je na Ekonomski fakulteti v Ljubljani in na FAMU v Pragi, kjer je leta 1996 diplomiral iz filmske in TV-režije. »S svojimi filmi je osvojil številne nagrade na domačih in mednarodnih filmskih festivalih. Njegov zadnji celovečerni igrani film Opazovanje je imel mednarodno premiero novembra 2023 na mednarodnem filmskem festivalu v Talinu (Black Nights Film Festival) in je med drugim na Festivalu slovenskega filma v Portorožu prejel vesno za najboljšo žensko vlogo (Diana Kolenc), ki je nominirana tudi za najboljšo igralko na Adriatic film Awards,« so so o režiserju, ki živi in dela v Ljubljani, zapisali pri SFC.