Padla je prva klapa filma Vse, kar je narobe s tabo režiserke Urša Menart

V TOLMINU so začeli snemati drugi celovečerni igrani film režiserke in scenaristke Urše Menart z naslovom Vse, kar je narobe s tabo. Kot že v svojem filmskem prvencu Ne bom več luzerka iz leta 2018 se naša filmarka tudi tokrat osredotoča na težave mlajše generacije v svetu, ki ni ukrojen zanjo.

30 snemalnih dni je predvidenih.

Film pripoveduje zgodbo 25-letne Maruše, ki se v času spoprijemanja s posledicami mamine bolezni zateče na kmetijo odtujenega očeta. Počuti se izgubljeno in osamljeno, dokler na družbenih omrežjih ne spozna vrstnice Alje, medicinske sestre in vplivnice, ki živi v majhnem nemškem obmorskem mestu. Mladi ženski, ki ju povezujejo skupne težave in smisel za humor, se hitro spoprijateljita. A ko se srečata v živo in sta soočeni s svojimi zapletenimi življenji, vključno z Aljinimi zdravstvenimi težavami in osebnimi dilemami, se njuno prijateljstvo znajde pred preizkušnjo.

Urša Menart se bo predstavila z drugim celovečernim filmom. FOTO: Željko Stevanić/IFP

Urša Menart je tematiko filma, za katerega je napisala tudi scenarij in ga razvijala na več delavnicah in v okviru koprodukcijskih tržnic, povzela z besedami: "Vse, kar je narobe s tabo je zgodba o iskanju bližine. Generacija, ki ji pripadata protagonistki, je osamljena kot še nobena pred njo, spoznavanje novih prijateljev v odrasli dobi pa je še težje kot v mladostniških letih. V dobi odtujenosti in individualizma je tudi t. i. najboljšo prijateljico za vedno, pogosto idealizirano kot najpomembnejši odnos za ženske v dvajsetih letih, težko najti in še težje obdržati," meni Menartova, ki dodaja, da je svet do mladih žensk, še posebno do tistih brez močnega zaledja in podpore, pogosto še vedno neizprosen. "Film ta občutja neopaznosti in nepripadnosti postavlja nasproti močnemu človeškemu hrepenenju po povezanosti, kakršno pogosto vidimo v filmih, ter po tem, da bi nas nekdo končno razumel."

Njen prvenec je dobil vesno za najboljši film in scenarij.

Glavni vlogi sta prevzeli Anuša Kodelja kot Maruša in Klara Kuk kot Alja, ob njima pa v filmu igrajo še Matija Vastl, Mojca Fatur, Kaja Ocvirk, Ivana Percan Kodarin in drugi. Film bodo snemali v Tolminu z okolico, Novi Gorici, Kranju, Ljubljani z okolico in na otoku Usedom na Baltiku. Trideset snemalnih dni se bo predvidoma sklenilo februarja prihodnje leto.