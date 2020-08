Ozzyjeva biografija v filmu za odrasle

Surova resnica

Filmske biografije glasbenih zvezd so vroča roba. Že zgodbi o(Bohemian Rhapsody) in(Rocketman), ki pričata o meteorskem uspehu tega žanra, sta si prislužili izjemne kritike in oskarja. A četudi sta poželi skoraj stoječe ovacije, med njimi ni bilo, ki je prepričana, da so filmarji resnico Freddiejevega in Eltonovega vsakdana in karierne poti dodobra prečistili, da sta bili bolj dopadljivi najširši publiki. Česar si sama za film o življenju z, nekdaj vodilnim glasom razvpite težkometalne skupine Black Sabbath, ne želi. »Najin bo bolj resničen, pristnejši. Ne želiva ga počistiti, spolirati. Ne delava filma za otroke. Je odrasel film za odrasle.«Vse je še v povojih, v najzgodnejši fazi predprodukcije, a dobila sta zeleno luč. Biografska zgodba njune ljubezni bo zaživela na velikem platnu. »Kolikor razumem, bo to zgodba mene in Sharon, najinega razmerja. Kako sva se spoznala, se zaljubila in poročila. Sharon je moja druga polovica. Z menoj se je razvijala in jaz sem se razvijal z njo,« je dejal Ozzy, ki je z ljubljeno, ki mu je rodila tri otroke, nedavno praznoval 38 let zakonske sreče. Z vzponi in padci, a vseeno sreče. Sharon, ki vsaj pri filmu očitno nosi hlače, pa je dodala, da se bo v njuni zgodbi vsak lahko našel, ne le glasbeni sladokusci in oboževalci Ozzyjeve glasbe.»Gledalcu ne bo treba biti ljubitelj glasbe, v osnovi je to namreč zgodba preživetja. Ne glede na to, kaj vate zaluča usoda, se vselej pobereš in nadaljuješ. Pripoveduje, da lahko premostiš vsako prepreko,« je dejala in podčrtala, da to ni klasičen rock'n'roll film. »Ne gre (le) za glasbo, norost, divjost. Je precej več kot le to.« Čeprav se ščepu rockerske divjosti verjetno ne bosta mogla ogniti, saj ni skrivnost, da so njuni ljubezenski začetki močno zabeljeni s čezmernim popivanjem, da si je Sharon na začetku njune romance v dokaz brezmejne ljubezni pred njim prerezala zapestja in da je Ozzy, ko se je njegova Sharon borila z rakom, v obupu in depresiji poskušal končati življenje z goltanjem tablet. In morebiti bosta vse to tudi surovo prikazala, saj Sharon obljublja pristnost in neprečiščenost.Film ne bo kot druge glasbene biografije. Čeprav Osbournova razume, kaj je ljudi tako pritegnilo k njim.»Bohemian Rhaspody so, denimo, delali z mislijo na mlajšo generacijo. Ustvarjalci so zagrabili njihove pesmi, da so zimzelene in bodo živele večno, s filmom pa so skoraj ustvarili še novo generacijo oboževalcev Queenov. S tega vidika je bil briljanten, izjemna ideja. A le zgodba me ni prepričala. Spremenili so časovnico pa tudi marsikaj drugega. Zato pravim, da so ga prečistili,« je zvezdnica očitno precej ostra kritičarka.