Overlake 2025 je pred vrati

Konec tedna bo na velenjski Visti ob jezeru potekal 2. mednarodni elektronski festival Overlake. Letos bomo v dveh večerih (in dnevih na after partyjih) lahko videli in slišali okoli 20 vrhunskih didžejev, poleg njih pa bo na oder stopil tudi zmagovalec natečaja za najboljšega mladega didžeja. V petek bodo techno vrteli Marco Bailey, Cristian Varela, Valentino Kanzyani, Insolate, Anisa, Crocy in Mini DJ Akademija, na sobotnem house večeru pa bodo nastopili David Morales, Space Motion, Paolo Barbato, Tebra, Mooh in Brlee.

Organizator napoveduje, da bo dogodek še večji in boljši kot lani, ko je navdušil vse udeležence. Tudi letos bo poskrbljeno za vrhunsko reprodukcijo zvoka in svetlobne učinke, ki bodo ustvarili edinstveno vzdušje na elektronskem spektaklu ob Velenjskem jezeru. Za ustne brbončice bo na voljo raznolika kulinarika in ponudba pijače za vse okuse. Glede na dejstvo, da je ob prizorišču mestna plaža, se bodo lahko plesalci kopali, plavali, sprostili in hladili v jezeru, blizu pa je tudi kamp, ki ob tej priložnosti ponuja poseben desetodstotni popust.

After partyja bosta potekala v Letnem kinu na Velenjskem jezeru, vsako jutro od 6. do 12. ure; tja bo vozil brezplačni avtobus. Dopoldanske plesalce bodo zabavali domači in tuji didžeji Linber Lynx, Francesca, Jerpa, Tamagotchi, Cajhen, MAT-ANT in drugi.