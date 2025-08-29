Otroško žirijo navdušila nadaljevanka Smrdljivc

Med deli, ki so izstopala na minuli 31. izvedbi Sarajevskega filmskega festivala, je poleg slovenske manjšinske koprodukcije Veter, govori mi, ki je pobral glavno nagrado, in slovenskega celovečerca Belo se pere na devetdeset, ki se je uvrstil na 3. mesto po izboru občinstva, tudi slovenska nadaljevanka Smrdljivc.

Že drugo zaporedno leto je slovensko delo, namenjeno najmlajšim, prejelo to priznanje.

Žirija Otroškega programa festivala je nadaljevanko režiserja Filipa Jembriha Jandrasa namreč izbrala za najboljše delo letošnjega otroškega programa! Prvo mesto si deli z nemškim filmom Pozdravi z Marsa režiserke Sarah Winkenstette. To je že drugo zaporedno leto, da slovensko delo, namenjeno najmlajšim, prejme to priznanje, sporoča Slovenski filmski center (SFC). Lani ga je osvojil film Igrišča ne damo!

Smrdljivc je prva otroška nadaljevanka, ki je po dvajsetih letih nastala na RTV Slovenija. FOTO: Sfc

Potegavščina ali kaj več?

»Zame je bila nagrada že polna dvorana na premieri in dejstvo, da so otroci dihali z nadaljevanko. Priznanje otroške žirije na Sarajevskem filmskem festivalu mi pomeni še toliko več, saj prihaja od tistih, za katere je nadaljevanka ustvarjena,« je povedal režiser ob prejemu nagrade. Nadaljevanka je posneta po istoimenski knjižni uspešniciter je nastala v koprodukciji produkcijske hiše WE CAM in RTV Slovenija in ob finančni podpori SFC. »Navdušen sem, da je otroško občinstvo na sarajevski premieri Smrdljivca sprejelo za svojega in ga tudi nagradilo. Verjamem, da to ni le odlična popotnica za naprej, temveč tudi močna motivacija, da se čim prej lotimo druge sezone … Kar pravzaprav pomeni, da so me brcnili v zadnjo plat, da čim prej začnem pisati scenarij. Torej – gremo delat!« pa je dejal Bohinc.

Zgodba, razkriva SFC, se začne tik pred začetkom pouka, ko eden od učencev na šolskem stranišču vrže smrdljivca. Zaradi incidenta morajo izprazniti šolo in predčasno končati pouk. Ravnatelj in šolska svetovalna delavka morata med petimi osumljenci odkriti resničnega krivca. Je šlo zgolj za otroško potegavščino ali za načrtno dejanje?

5 OTROK nastopa v nadaljevanki.

V nadaljevanki nastopa pet otrok: Mitja Bellotti, Edo Kazić, Ula Rovan, Kaja Šuštar in Janez Aleksander Vrhovec. Med odraslimi liki se pojavita tudi Iztok Drabik Jug in Nika Manevski, ki je znana iz mladinske uspešnice Gremo mi po svoje. Za mlade igralce je bila to prva izkušnja pred kamero, izjema je Kaja Šuštar, ki jo je občinstvo že spoznalo kot Luno v večkrat nagrajenem filmu Igrišča ne damo!

Smrdljivc je v Sarajevu doživel tudi svetovno premiero. »Gre za prvo otroško nadaljevanko, ki je po dvajsetih letih nastala na RTV Slovenija, hkrati pa tudi za prvo otroško nadaljevanko, ki je bila predstavljena na Sarajevskem filmskem festivalu. Slovenski gledalci bodo nadaljevanko lahko spremljali konec leta na TV Slovenija,« sklene SFC.