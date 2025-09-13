NE SAMO STROKOVNI, TUDI GLASBENI FESTIVAL

Otroci 90-ih bodo prihodnji vikend na Weekendu v Rovinju

Medtem ko bodo dnevi na Weekendu.18, ki bo potekal med 18. in 21. septembrom v Rovinju, rezervirani za predavanja, panele in razprave z vodilnimi svetovnimi in regionalnimi strokovnjaki, bodo noči tradicionalno pripadale zabavi.
Fotografija: Zvečer se prizorišče strokovnih razprav spremeni v zabavišče z vrhunsko glasbo. FOTO: Weekend Media Festival  
Zvečer se prizorišče strokovnih razprav spremeni v zabavišče z vrhunsko glasbo. FOTO: Weekend Media Festival  

E. N.
13.09.2025 ob 22:00
13.09.2025 ob 22:01
E. N.
13.09.2025 ob 22:00
13.09.2025 ob 22:01

Weekend Media Festival praznuje 18. rojstni dan. Rovinj bo prihodnji konec tedna znova postal središče znanja, navdiha in nepozabnega večernega programa. 

Vrnitev v zlata devetdeseta

Tretji dan festivala, v soboto, 20. septembra, se bo začel z nastopom skupine The Swingers, znane po modernem zvoku in retro šarmu. Za njimi bo sledil morda najbolj pričakovani del letošnjega programa – veliki 90’s party z naslovom »Upss we did the 90’s party!«, v organizaciji Ureda za Ideje in Three Oh Two. Oder bodo zavzela legendarna imena domače pop scene: Tajči, Minea, Ilan Kabiljo, Vlatka Pokos in Ivana Banfić, plesni podij pa bo dodatno držal v ritmu DJ Stanko Bondža.

Weekend Media Festival FOTO: Weekend Media Festival
Weekend Media Festival FOTO: Weekend Media Festival

Jazz sreča rojstnodnevni ritem

Prvi večer festivala, v četrtek, 18. septembra, bo prinesel glasbeni spektakel v znamenju jazza in funka. Občinstvo bo ogrela funk soul legenda Tihomir Pop Asanović s prijatelji, eden najpomembnejših funk glasbenikov v regiji. Po njem bo DJ Stanko Bondža proslavil Weekendov 18. rojstni dan z energičnim setom, s katerim zaznamuje skoraj dve desetletji party kulture.

Weekend Media Festival FOTO: Marko Lopac
Weekend Media Festival FOTO: Marko Lopac

V petek nekaj za vsak okus

Petek je rezerviran za pravo eksplozijo glasbenih stilov. DJ Uroš bo večer odprl z dinamičnim setom, nato pa bo sledilo eno največjih presenečenj letošnjega festivala – nastop svetovne DJ zvezde Jax Jonesa s programom »WELCOME TO THE O-UNIVERSE«, ki ga Weekend pripravlja v sodelovanju s partnerjema Omoda & Jaecoo. Na odru se mu bo kasneje pridružil tudi DJ Jay Zimmermann. Na tretjem odru bo znova nastopil DJ Stanko Bondža in poskrbel za ritme za vse, ki želijo ostati do zgodnjih jutranjih ur.

Kot poudarjajo organizatorji: »V Rovinju se najboljši poslovni pogovori zgodijo po polnoči.« Prav ta filozofija, ki briše meje med konferenco in festivalom, dela Weekend poseben dogodek na regionalni sceni.

Več o dogajanju na Weekend Media Festivalu, kjer bo med drugim gost tudi Zoran Predin in od koder bomo poročali tudi v Novicah, si preberite tukaj.

Weekend Media Festival FOTO: Weekend Media Festival
Weekend Media Festival FOTO: Weekend Media Festival

 

Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

