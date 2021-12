Osmi potnik in Iztrebljevalec kot seriji

Letos se je filmar Ridley Scott v zgodovinski drami Poslednji dvoboj podal v Francijo 14. stoletja, v čas vitezov, in s kriminalno Hišo Gucci zabredel v vode pohlepa, glamurja, prevare in norosti, ki so privedli do krvavega umora Maurizija Guccija.

Ridley Scott, čigar Hiša Gucci je nedavno doživela premiero, se vrača k svojim koreninam. FOTO: Mario Anzuoni/Reuters

V prihajajočem projektu pa se bo lotil biografske zgodbe. Potem bo imel sloviti režiser očitno za nekaj časa dovolj resničnih zgodb ali vsaj zgodb, umešenih v resničnosti, ter se bo raje vrnil k svojim koreninam. Na male zaslone bo namreč še v formatu serij prenesel svoji največji filmski uspešnici, Osmega potnika in Iztrebljevalca, ki sta si pridobila kultni status znanstvenofantastičnih klasik.

»Za Iztrebljevalca smo že napisali pilotno različico in osnutek scenarija. Podobno za Osmega potnika že pišemo pilota.«

Dogajanje na zemlji

Novica, da naj bi Osmi potnik, ki je daljnega leta 1979 navdušil tako gledalce kot kritiško srenjo, zaživel še v obliki serije, je prvič zakrožila pred slabim letom, zdaj pa jo je potrdil tudi Scott, ki je pred 42 leti predstavil grozeče bitje, po katerem se ni pretakalo nič človeškega ali tuzemeljskega in je navdušilo ljubitelje znanstvene fantastike.

A če se je prvotna zgodba, v kateri se je vesoljski pošasti zoperstavila Sigourney Weaver, odvijala v vesolju, na vesoljskem plovilu, naj bi serija nezemeljskega plenilca zdaj prvič ponesla kar na naš planet. Prvi mož televizijske mreže FX John Landgraf je projekt namreč opisal kot »prvo zgodbo o Osmem potniku, ki se dogaja na zemlji. Brezčasni horor prvega filma Osmi potnik bo združila z neprekinjeno akcijo njegovega nadaljevanja, kot taka pa bo ponudila strašljivo vznemirljivo vožnjo, ki bo gledalce prilepila na sedeže.«

Originalnemu Osmemu potniku iz 1979. so namreč sledila še tri nadaljevanja, Scott pa je na velika platna v kar dveh filmih prinesel še njegovo predzgodbo. Od prihajajoče serije lahko pričakujemo najmanj osem epizod, saj – tako Scott – pišejo scenarij za pilotno epizodo skupaj z osnutkom scenarija, ki povzema dogajanje prvih osmih do desetih ur serije.

Osmi potnik ga je izstrelil med zvezde, a vendar bi se kolesje usode tedaj lahko zavrtelo tudi precej drugače. »Ko je scenarij pristal na moji mizi, sem bil šele peta izbira za režiserja. Pred mano je studio film ponudil tudi Robertu Altmanu.«

Čaka nas najverjetneje kar okroglih deset epizod Osmega potnika, prav toliko ur pa bomo lahko uživali tudi v televizijski različici Iztrebljevalca. V že končanem osnutku scenarija je namreč zasnovan kot serija z 10 epizodami, vsaka je dolga približno eno uro. O zasnovi zgodbe filmar ni razkril ničesar, je bila pa izvorna zgodba, ki je v kina prišla leta 1982, postavljena v Los Angeles leta 2019, medtem ko nas je njegovo nadaljevanje iz 2017. popeljalo še tri desetletja naprej v času.