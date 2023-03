Oskarjevka se vrača po porodniški

Jennifer Lawrence jih šteje komaj 32, pa se že lahko pohvali z oskarjem in številnimi laskavimi nominacijami, po več kot desetletju garanja na kariernem področju pa se je lani končno posvetila tudi zasebnemu življenju. Z možem Cookom Maroneyjem sta se razveselila sinčka Cya, ta je zdaj dopolnil že leto dni, zvezdnica pa se, polna novega zagona, vrača na velika platna.

Smeh do solz

Pred nekaj meseci je zadovoljna posnela najnovejši film, komedijo No Hard Feelings (Brez zamere), v kateri upodablja Maddie, ki se zaradi finančnih težav zateče k nenavadnemu služenju denarja: osvojiti mora srce fanta, no, zlesti v hlače 19-letnemu devičniku, in to po naročilu njegovih staršev! Ti si želijo, da bi sin študijska leta začel kot spolno izkušen, Maddie, voznici uberja, pa v zameno za pomoč ponudijo nov avtomobil.

V nori in izvirni komediji, katere napovednik naznanja smeh do solz, je združila moči z Andrewom Barthom Feldmanom, ki se prelevi v sramežljivega Percyja, v vlogi njegovih staršev pa se izkažeta Matthew Broderick in Laura Benanti. Lawrenceeva ima poleg glavne igralske še producentsko vlogo, film pa režira Gene Stipnitsky, ki je spisal tudi scenarij. Film bo pohod na kinematografe začel junija.

Jennifer Lawrence je, kot rečeno, ena najuspešnejših igralk zadnjega desetletja. Že ena prvih filmskih vlog, v pretresljivi drami Na sledi očetu, ji je prinesla nominacijo za oskarja, takrat jih je štela komaj 20. Sledila je nadvse uspešna in dobičkonosna doba v franšizah Možje X in Igre lakote, vmes pa je pritegovala pozornost z uspešnicami, kot so romantična drama Za dežjem posije sonce, kriminalno obarvana črna komedija Ameriške prevare ter biografski film Joy. Vsi trije so ji prinesli laskave nominacije, Za dežjem posije sonce, kjer je združila moči z dobrim prijateljem Bradleyjem Cooperjem, s katerim je zaigrala v številnih uspešnicah, pa tudi zlati kipec.

Zadnja leta kot težkokategornica preudarno izbira vloge in več časa posveča zasebnemu življenju; leta 2018 je spoznala bodočega moža Cooka, uglednega umetnika in direktorja galerije, s katerim je leto pozneje stopila pred matičarja, lani pa je povila prvorojenca. Družina največ časa preživi na Manhattnu, ko Jennifer snema, pa v Los Angelesu.