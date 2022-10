Oskarjevec Sean Penn je ostal brez mame

V družinskem krogu oskarjevca Seana Penna so verjetno že stekle priprave na rojstnodnevno slavje. Prihajajočo nedeljo bi morala zvezdnikova mama Eileen Ryan, ki je v preteklih desetletjih na filmu puščala sledi, dopolniti že častitljivih 95 let. A družina se bo zdaj zbrala v žalosti. Le nekaj dni pred rojstnim dnem je Eileen namreč za vselej zaprla oči. »Izgubili smo mamo,« je žalostno novico sporočil Michael, prvi od njenih treh sinov, ki so si, podobno kot njihova mama, zgradili kariero v zabavni industriji.

Družinski film

Z Leom sta bila poročena 41 let, do njegove smrti. FOTO: Ralph Dominguez, media Punch/inst

Legendarna igralka je svoje sledi pustila z več kot 60 vlogami v filmih in televizijskih serijah, a njene korenine segajo na gledališke deske. Pri 25 letih, pisalo se je leto 1953, je namreč doživela svoj broadwayski prvenec, ki mu je čez dve leti sledil še televizijski. A to je bil komaj začetek več desetletij dolge igralske poti, ki pa jo je za nekaj let prekinila, da se je v celoti posvetila vlogi mame. Kmalu po preboju v igralske kroge je 1957. na pripravah na igro The Iceman Cometh namreč spoznala režiserja Lea Penna, s katerim sta se po le nekaj tednih poznanstva preselila pod skupno streho in si čez nekaj mesecev obljubila večno ljubezen. In očitno sta mislila resno vsako besedo, ki sta jo izrekla med poročnimi zaobljubami, saj sta ostala skupaj dolgih 41 let, vse do Leove smrti leta 1998, ljubezen pa sta okronala z rojstvom treh sinov, Michaela, Chrisa in Seana.

Kriminalka Strel od blizu je bila skoraj družinski projekt. Sean in Chris (na sliki) sta zaigrala brata, Eileen pa njuno babico. FOTO: Press

Eileen in Leo nista bila le uigran ljubezenski par, podobno sta bila usklajena tudi poklicno, saj se je Eileen pod moževo režijsko taktirko pojavila v serijah, kot sta Bonanza in Hišica v preriji. Zaigrala je tudi v kultni Zoni somraka v 60. letih preteklega stoletja, nekoliko mlajše generacije pa jo poznajo kot gostujočo igralko v televizijskih uspešnicah, kot so Urgenca, Raztresena Ally in Newyorška policija. Sicer pa je pred kamerami stala tudi s svojim zvezdniškim sinom Seanom, s katerim sta sodelovala pri drami Moje ime je Sam in Vsi kraljevi možje ter Seanovem režijskem podvigu The Indian Runner. Kriminalko Strel od blizu lahko označimo skoraj za družinski projekt Pennovih, saj sta v filmu dve izmed osrednjih vlog prevzela brata Sean in zdaj že pokojni Chris, njuna mama pa se je prelevila v njuno babico.

Eileen in Sean sta združila moči pri drami Moje ime je Sam. FOTO: Press