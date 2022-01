Oskarjevec prodaja koščke svoje preteklosti

V plodoviti filmski karieri, ki se razteza čez šest desetletij in jo je pozlatil z dvema oskarjema, je britanska filmska legenda Michael Caine doživel že marsikaj. Na prenekateri dogodek, ki je v njegovi spominski knjigi dobil prav posebno mesto, ga opominjajo zanj nadvse osebni predmeti, od katerih pa se je zdaj, ko se z ženo Shakiro selita v manjše domovanje, sklenil ločiti. Čeprav s težkim srcem bodo mnoge njegove dragotine 2. marca šle na dražbo, nekaj izkupička pa bo podaril britanski nacionalni dobrodelni organizaciji za zaščito otrok.

»Ganjeni smo in nadvse hvaležni, da bo denar, ki ga bo prinesel njegov portret, namenil tej pomembni stvari. Držimo pesti, da bo šel za med.« Gre namreč za igralčev portret, delo slikarja Lincolna Townleyja, za katerega si pri dražbeni hiši obetajo vsaj dvanajst, če ne celo osemnajst tisočakov.

Na voljo bo tudi plakat za film Alfie, ki je igralcu prinesel njegovo prvo oskrajevsko nominacijo. FOTO: Wenn.com

Nikoli ni načrtno zbiral umetniških del; preprosto je kaj kupil, ker se ga je dotaknilo in ga spomnilo na katero od njegovih pustolovščin.

»Po naključju so nekatera teh del pozneje postala dragocena in iskana. A zame so del spomina, nostalgija,« je igralec dejal o osebni umetniški zbirki, med katerimi je tudi slika Marca Chagalla Les Amoureux Dans L'Arbre, ki zna na dražbi zaslužiti kar 60.000 evrov in več. Med Cainovimi oboževalci bo najbrž pravi boj za njegovo zlato zapestno uro rolex in, seveda, za zvezdnikova očala, brez katerih si ga skoraj ne znamo predstavljati. Dražitelji upajo, da jih bodo prodali za tisočaka in pol, podoben znesek pričakujejo za režiserski stol, na katerem je sedel pri snemanju kriminalke iz leta 1971 Ujemite Carterja, ki danes velja za enega najboljših filmov britanske kinematografije.

»Od teh spominkov, ki jih povezujem s čudovitimi deli svojega življenja in kariere, se bo nadvse težko ločiti, a mislim, da je pravi čas, da naredim korak naprej. Upam, da bodo novim lastnikom prinesli toliko veselja kot meni,« pravi Caine.

Z ženo se selita v manjšo hišo, zato se mora znebiti nekaterih svojih reči.

Pri dražbeni hiši Bonhams, ki bo bdela nad dražbo, se dogodka veselijo in si manejo roke: »Njegovi filmi privlačijo ne glede na starost, so del zapuščine minulega stoletja. Z njimi bodo kupci dobili košček zgodovine,« je prepričan vodja dražbe Charlie Thomas, še posebno vzhičen nad zvezdnikovimi naočniki, ki so po njegovi oceni eden najbolj osebnih, že intimnih predmetov.

Za dobrodelne namene

»Njegova zbirka je še bolj posebna in izjemna, ker je Michael Caine zbiral stvari, ki jih ima rad in mu nekaj pomenijo. Ni jih zbiral zaradi njihove vrednosti.«