Osem novih viž izpod Pohorja, nagrajence razglasili v gasilskem domu

Letošnji junij je, kar se vremena tiče, že nekajkrat pokazal zobe, kar povzroča sive lase tudi organizatorjem različnih dogodkov. V Oplotnici se je v petek zvečer odvijal že šesti Festival pod Pohorjem, vreme ni dopuščalo, da bi se začel ob napovedani uri, temveč dobro uro pozneje.

Nagrado za najboljše besedilo je prejela Mojca Šipek za pesem Zaljubljeni mornar, ki so ga izvedli člani Ansambla Jarica. FOTO: arhiv ansambla

A to ni pokvarilo razpoloženja med glasbeniki, ki so vrhunsko opravili svojo nalogo na čudovitem grajskem dvorišču, kjer je zvenelo osem novih viž, ki bodo obogatile glasbeno zakladnico. Voditelju Andreju Hoferju se je na odru pridružila domačinka Katja Krajnc, zbranim sta med polkami in valčki podrobneje predstavila zgodovino glasbenega ustvarjanja v Oplotnici, kjer je ustvarjal tudi pokojni Tine Lesjak, njegovo plaketo zdaj vsako leto podeljujejo najboljšemu ansamblu po mnenju strokovne komisije.

Lesjak je avtor pesmi Tu smo doma, oplotniške himne, ki so jo ob začetku festivala izvedli domači Vrli muzikanti in trobentači Društva godbenikov Zreče, v revialnem delu pa sta nastopila lanska zmagovalca Ansambel Opoj in Žurerji.

V tekmovalnem delu so se letos predstavili Ansambel Brloga s pesmijo Ljubezni dotik avtorjev Roka Najvirta in Romane Cafuta, Ansambel Občutek s pesmijo Če bil bi avtorjev Petra Finka in Mateja Kocjančiča, Lesarji s pesmijo Najlepše doma je avtorjev Davida Novaka, Igorja Pirkoviča in Primoža Ilovarja, Ansambel Jarica s pesmijo Zaljubljeni mornar avtorjev Petra Finka in Mojce Šipek, Ansambel Upanje s pesmijo Moja Slovenija avtorjev Uroša Kutnjaka in Franja Oseta, Ansambel Andreja Bajuka s pesmijo Na Blejski otok avtorjev Andreja Bajuka in Mateja Trstenjaka, Ansambel Posluh s pesmijo Čaroben ples avtorjev Mateja Turinka in Mateja Trstenjaka ter Ansambel Hopla s pesmijo Prav imaš avtorice Patricije Obretan in članov ansambla, ki so poskrbeli za aranžma. Vsi so poleg lastne, tekmovalne skladbe zaigrali tudi eno vižo iz zakladnice.

Člani Ansambla Posluh s plaketo Tineta Lesjaka, ki so jo prejeli za valček Moja Slovenija, zanje je (tretje najboljše) besedilo napisal Matej Trstenjak. FOTO: arhiv ansambla

Nagrado za tretje najboljše besedilo je prejel Matej Trstenjak, ki ga je napisal za valček Čaroben ples Ansambla Posluh, drugo najboljše besedilo je ustvarila Romana Cafuta za pesem Ljubezni dotik Ansambla Brloga, prvo nagrado za najboljše besedilo je za pesem Zaljubljeni mornar napisala Mojca Šipek, izvedel pa Ansambel Jarica. Najboljšo melodijo je za pesem Prav imaš v izvedbi Ansambla Hopla ustvarila njihova pevka Patricija Obretan, najboljši aranžma za pesem Ljubezni dotik Ansambla Brloga pa njihov član Rok Najvirt.

Nagrada občinstva – plaketa Bratov iz Oplotnice je šla v roke Ansambla Posluh za njihov valček z naslovom Čaroben ples, nagrada strokovne komisije in plaketa Tineta Lesjaka pa Ansamblu Upanje, ki se je predstavil z valčkom Moja Slovenija.

Ansambli so poleg lastne, tekmovalne skladbe zaigrali tudi eno vižo iz zakladnice.

Člani ansambla so štirje mladi fantje: Marcel Šafarič, Niko Zorko, Klemen Zavec in Žiga Viher, ki so bili uspeha zelo veseli. »S pesmijo Moja Slovenija želimo okrepiti narodno zavest Slovenk in Slovencev, saj opevamo lepote, ki jih v naši domovini ne manjka, in smo na našo deželo res lahko ponosni,« so misli strnili fantje, ki jim je bila pesem všeč takoj, ko jim je avtor Uroš Kutnjak poslal melodijo in besedilo, odličen aranžma pa je delo modrijana Franja Oseta.

6. Festival pod Pohorjem je bil v petek zvečer v Oplotnici.

»Žal nam vreme res ni bilo najbolj naklonjeno, a še dan prej so bili obeti drugačni, zato se nismo odločili, da bi se selili v dvorano. A smo se kljub temu potrudili, začetek festivala zamaknili za dobro uro in nato izvedli tudi revialni del. Žal je razglasitev rezultatov za širšo javnost odpadla, izvedli smo jo le za ansamble, ki so nagrade prejeli v prostorih gasilskega doma v Oplotnici, ki je tik ob grajskem dvorišču. Ansambli so to sprejeli z razumevanjem, saj je temu botrovala višja sila,« je ob koncu pestrega večera misli strnil Franci Ribič, predsednik KD Festival Oplotnica, in dodal, da si bo posnetek mogoče 29. julija ogledati tudi na nacionalni televiziji. Zdaj pa so v mislih že pri pripravah na festival prihodnje leto.

Valček Ljubezni dotik Ansambla Brloga je prejel drugo nagrado za besedilo avtorice Romane Cafuta, njihov Rok Najvirt je ustvaril najboljši aranžma. FOTO: arhiv ansambla

Nagrado za najboljšo melodijo pesmi Prav imaš je prejela Patricija Obretan, članica Ansambla Hopla. FOTO: arhiv ansambla