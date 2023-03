Osebna izpoved dua Maraaya

Duo Maraaya, ki ga sestavljata Marjetka in Raay Vovk, doživlja glasbeni preporod tudi na koncertnih odrih. V soboto bosta na vrtiljak čustev v Špas Teatru popeljala svoje obiskovalce na najbolj oseben koncert doslej. »Nikoli ne načrtujem, kaj se bo zgodilo. Enostavno si upam biti takšna, kot sem doma, s prijatelji, v dnevni sobi, z otroki. Z Raayem.

Dvojec priznava, da na odru doživlja glasbeni preporod.

Poslušalcem poskušava na koncertih približati delček zgodb, ki se skrivajo za skladbami, zaradi katerih imava ta privilegij, da lahko nastopava na odrih pred publiko, ki so jo te pesmi navdušile. Tako pesmi 1000 let, Življenje, Le ob tebi, Zdaj pa greš, Drevo, Sva in druge doživijo še bolj od blizu,« o prav posebnem koncertu pravi Marjetka.

Presenečenja in gosti

Na posebnih dogodkih, kot je tale, Marjetka in Raay rada presenetita z gosti. Tudi tokrat ne bo nič drugače. »Ogromno ustvarjava za mnogo krasnih oseb, ki naju obkrožajo in navdihujejo. Kadar imava priložnost, rada obiskovalcem koncertov ponudiva še kakšen nenapovedan bombonček. Tokrat kar celo malo bombonjero,« je skrivnosten Raay. V Mengšu bosta poleg pesmi, ki jih že poznamo, predstavila nekaj novih, ki jih javnost, razen na ekskluzivnih koncertih, še ni slišala. »Prihajajo pesmi, ki se jih noro veseliva. Doživeti pristen odziv publike, ko slišijo neko pesem prvič, je neprecenljivo. To je, kot bi bil pri njih doma v dnevni, ko si prvič zavrtijo skladbo na youtubu ali jo slišijo na radiu. In tako vidiš prvo reakcijo,« Marjetka težko pričakuje odzive na nove pesmi in zgodbe.

Del koncerta pa bodo prvič tudi pesmi, ki sta jih napisala za slovenske serije. »Imela sva priložnost, da sva napisala uvodne pesmi za serije Ja, Chef!, Najini mostovi in Sekirca v med. Te so pripomogle, da so skladbe postale uspešnice,« pravita glasbenika. Poleg omenjene sobote, 18. marca, ko ju čaka poseben koncert v Mengšu, bosta na materinski dan spet stala na odru, takrat v Šentjerneju na Dolenjskem. »Vsem mamicam bova z najinim bendom ob materinskem dnevu poskušala pričarati vzdušje in koncert, kot si ga zaslužijo,« se veselita zakonca.