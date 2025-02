Orlek je Zasavc leta 2024

V Delavskem domu Zagorje so slavili zasavsko odličnost. Na letošnji prireditvi sta se naziva razveselila Jure Tori in Alenka Knez. Naziv Zasavc leta je slavila celotna skupina Orlek, saj je harmonikar in komponist eden njenih ustanovnih članov.

Tori je prepoznaven tudi v tujini, njegove pesmi izhajajo v učbenikih za harmoniko, njegova glasba je prisotna tudi v animacijah Dušana Kastelica, filmih Metoda Pevca ter raznih dokumentarnih oddajah v Sloveniji in Avstriji. V svoje projekte vključuje glasbenike iz Avstrije, Italije, Kube, Argentine, Indije, Češke in drugih držav, ter z njimi redno nastopa. Doslej je koncertiral v Ameriki, Rusiji, Avstraliji, Pakistanu, Argentini, Urugvaju, Iranu, Veliki Britaniji, Franciji, Avstriji, Italiji, Belgiji, Braziliji, na Hrvaškem, Češkem, Slovaškem, Kitajskem in Novi Zelandiji.

Na podelitvi je nastopil z Niko Zore. FOTO: Branko Klančar

Harmonikar in izjemen glasbenik je doslej igral v različnih skupinah. FOTO: Branko Klančar

Zelo počaščen

»Zelo sem počaščen in se iskreno zahvaljujem vsem za nominacijo in glasovanje. Me pa že sedaj skrbi in imam tremo, ker bom moral imeti na izboru prihodnje leto govor,« se je pošalil. Na podelitvi je med drugim povedal, da v Zasavju primanjkuje tako imenovanih »kavč koncertov«.

Kljub siceršnjemu delovanju v več kot 10 glasbenih skupinah se je lani prijavil na svoje prvo harmonikarsko tekmovanje v Italiji in osvojil srebro. Na podelitvi je v duetu nastopil tudi z Niko Zore.

Od svojega 14. leta starosti se je kalil v trboveljski skupini Orlek, s katero nastopa in snema še danes. FOTO: Arhiv skupine

Njegovega priznanja so veseli tudi v skupini Orlek. »Letošnji izbor me ni presenetil, saj si Jure ta naslov vsekakor zasluži. Moramo vedeti, da je za njim nešteto koncertov po domovini in vsem svetu v različnih zasedbah in zvrsteh glasbenega ustvarjanja. Če pa se zdaj le omejim na naš ansambel, je to še ena od številnih nagrad, ki smo jih prejeli in na katere smo seveda zelo ponosni,« pravi Vlado Poredoš. »Znan je po svoji marljivosti, vztrajnosti in natančnosti, kar mu prinaša uspehe, kjer koli igra,« pa dodajajo ostali fantje iz skupine.