Orkester z Ljubljanskega gradu v kine: na premieri tudi Luka Mesec in Asta Vrečko

Komična drama Orkester je na Ljubljanskem gradu zagnala poletno turnejo po letnih kinih vzdolž vse Slovenije. Zgodba spremlja razposajene člane pihalnega orkestra, ki potujejo v majhno avstrijsko mesto na glasbeni festival. Gre za realizacijo scenarija Matevža Luzarja (Srečen za umret, Dekleta ne jočejo) iz 2016.

Prevajalec, pisatelj in komik Boštjan Gorenc - Pižama v družbi režiserja Matevža Luzarja

»Scenarij, ki ga je Matevž Luzar pod okriljem produkcijske hiše Gustav film začel razvijati leta 2016, izvira iz osebnega opazovanja življenja v edinstvenem okolju rudarsko-industrijskega Zasavja, kjer je druženje v orkestrih, zborih, lutkovnih gledališčih in drugih kulturnih dejavnostih ljudem pogosto pomenilo uteho pred vsakdanjim težkim delavskim življenjem,« so najavili film, ki je nastal v koprodukciji z RTV Slovenija in v sodelovanju s Pihalnim orkestrom Svea, Napravi filmom iz Zagreba, Viba filmom in številnimi drugimi.

V vlogah so se znašli Gregor Čušin, Jernej Kogovšek, Gregor Zorc, Alexander Mitterer, Marie Hofstätter, Lovro Lezič, Gaber K. Trseglav, Vesna Pernarčič, Ana Facchini, Mateja Pucko, Mojca Funkl, Marinka Štern, Ela Murko, Ines Pavlič, Matej Abrahamsberg, Marjana Mlinarič Pikelj in Klaudia Reichenbacher.

Zadovoljen obraz večkrat nagrajenega režiserja Andreja Košaka