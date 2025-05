Organizatorji sporočili, koliko točk je v polfinalu Evrovizije dobil Klemen

Kot veste, je a vstrijski pevec JJ je s pesmijo Wasted Love slavil na 69. tekmovanju za pesem Evrovizije , ki je potekalo v švicarskem Baslu. Za svoj nastop je skupno prejel 436 točk. Na drugo mesto se je s 357 točkami uvrstil Izrael, Estonija je dobila le točko manj.

Slovenski predstavnik Klemen Slakonja se s pesmijo How Much Time Do We Have Left v torkovem polfinalu ni uspel uvrstiti v sobotni finale. Kot so organizatorji sporočili po koncu tekmovanja, je Slakonja prejel 23 točk in se skupaj z Belgijo uvrstil na 13. mesto.