Organizator koncerta v Kijevu trdi, da Laibach lažejo

Za konec marca napovedani koncert skupine Laibach v ukrajinski prestolnici Kijev je bil po navedbah ukrajinskega organizatorja koncerta odpovedan zaradi protesta Ukrajincev proti prihodu skupine Laibach, ki je bil, kot so zapisali za STA, 'posledica nerazumevanja razlogov s strani skupine za našo vojno'.

Kot so v pisnih odgovorih za STA dodali pri Bel Etage Music Hall, ukrajinsko občinstvo meni, da so bile navedbe oziroma besede skupine Laibach proruske in protiukrajinske. Zapisali so še, da je to, kar Laibach navaja o zahtevah glede izjave o ruski umetnosti, laž.

»Seveda imam korespondenco in vse je zabeleženo. Po njihovem pozivu Ukrajincem, v katerem je cel odstavek posvečen ruski umetnosti, nihče ni ničesar zahteval od njih,« so pojasnili v Kijevu. »Dejstvo, da je vse rusko za nas strupeno, je bilo omenjeno v pismu o odpovedi koncerta. Se pravi, nihče ni ničesar zahteval,« so še zapisali pri Bel Etage Music Hall.

Skupina Laibach je danes za STA dodatno pojasnila, da zahteva, da se skupina izjasni, da so vsi Rusi slabi in da je vsa ruska umetnost ničvredna, ni bila izražena izrecno s strani organizatorja koncerta, vendar pa so njihovo izrečeno naklonjenost do nekaterih ruskih umetnikov izpostavili kot enega od razlogov za odpoved koncerta.

»Takoj po uradni napovedi koncerta v ukrajinskih in svetovnih medijih je na socialnih omrežjih završalo zaradi nekaterih naših izjav in interpretacij o možnih vzrokih ukrajinsko-ruske vojne, ki niso popolnoma usklajene z ukrajinskim videnjem stvari, zato je promotor zahteval našo uradno izjavo, da brezkompromisno podpiramo Ukrajino v tej vojni. To izjavo smo tudi podali, dodali pa smo še, da to ne pomeni, da sovražimo vse, kar je rusko, in da še vedno cenimo nekatere ruske umetnike,« je zapisala skupina.

Dodali so, da jim je dva dni kasneje, ob povečanem pritisku javnosti, promotor pojasnil, da mora koncert odpovedati, ker skupina Laibach ni ustrezno formulirala svoje izjave in se negativni odzivi še stopnjujejo. Promotor je tudi pojasnil, da izjava skupine Laibach, da v tej vojni sicer podpirajo Ukrajino, vendar ne zavračajo ruske umetnosti, ni bila dobro sprejeta.

Ob tem so navedli še dobesedno razlago promotorja, ki se glasi: »Za nas je zdaj vse rusko strupeno. Ruska literatura je zla, ruski jezik je zli, vse rusko povzroča samo sovraštvo. Vidim, da tega niste vedeli, vendar so vaše izjave povzročile precejšnje ogorčenje«.

»In to je bil tudi eden od razlogov, zakaj je bil koncert odpovedan,« je še pojasnila skupina Laibach.