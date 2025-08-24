Orangutanka Ozi zabavala mlade in stare (FOTO)
Čisto prava mini džungla je zrasla v Odiseji v Ljubljani pred premiero risanke o orangutanki Ozi, ki se je zgodila v sredo. Izdelovali so opičje maske, barvali pobarvanke in se sladkali s čisto pravimi bananami – če so pritisnili na gumb, jim je Ozi postregla s sladkim sadežem.
Na premiero so prišli tudi igralci, ki so animiranim likom posodili svoje glasove in ki so pred začetkom filma delili z obiskovalci svoje izkušnje s sinhronizacijo in opisali svoj lik. Na ogled risanke z ekološko noto so svoj podmladek pripeljali tudi nekateri znani obrazi. Med drugim smo srečali Ano Dolinar Horvat, ki je prišla na ogled s hčerkama Ronjo in Nano Amo.
Odiseja, katere lastnik je podjetnik Ivo Boscarol, je sicer že v polnem zagonu, septembra pa bo program še bolj pester. Multifunkcionalni zabaviščni prostor, kjer se na enem mestu združujejo kino, koncertne in gledališke vsebine, skupaj s programom za otroke, plesno šolo ter bogato gostinsko ponudbo, bo takrat gostil tekmovanje Miss Universe Slovenije, predstave Pasja komedija, Iznenada Salome in Ukročena trmoglavka ter koncertoma Tabujev in Jana Plestenjaka. Odvil se bo tudi rockerski spektakel, ko bo Marko Soršak - Soki na našem odru združil največja slovenska rockerska imena.
