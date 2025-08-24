PREMIERA

Orangutanka Ozi zabavala mlade in stare (FOTO)

V Odiseji se je premierno odvrtela prikupna risanka o opici. Najmlajši obiskovalci so se pred filmom zabavali v mini džungli.
Fotografija: Ekipa, ki je poskrbela za sinhronizacijo, Uroš Buh, Rok Kunaver, Anja Strajnar in Žiga Bunič, je bila odlično razpoložena. FOTO: SANDI FIŠER
Ekipa, ki je poskrbela za sinhronizacijo, Uroš Buh, Rok Kunaver, Anja Strajnar in Žiga Bunič, je bila odlično razpoložena. FOTO: SANDI FIŠER

A. J.
24.08.2025 ob 14:30
A. J.
24.08.2025 ob 14:30

Čisto prava mini džungla je zrasla v Odiseji v Ljubljani pred premiero risanke o orangutanki Ozi, ki se je zgodila v sredo. Izdelovali so opičje maske, barvali pobarvanke in se sladkali s čisto pravimi bananami – če so pritisnili na gumb, jim je Ozi postregla s sladkim sadežem.

Na premiero so prišli tudi igralci, ki so animiranim likom posodili svoje glasove in ki so pred začetkom filma delili z obiskovalci svoje izkušnje s sinhronizacijo in opisali svoj lik. Na ogled risanke z ekološko noto so svoj podmladek pripeljali tudi nekateri znani obrazi. Med drugim smo srečali Ano Dolinar Horvat, ki je prišla na ogled s hčerkama Ronjo in Nano Amo.

Odiseja, katere lastnik je podjetnik Ivo Boscarol, je sicer že v polnem zagonu, septembra pa bo program še bolj pester. Multifunkcionalni zabaviščni prostor, kjer se na enem mestu združujejo kino, koncertne in gledališke vsebine, skupaj s programom za otroke, plesno šolo ter bogato gostinsko ponudbo, bo takrat gostil tekmovanje Miss Universe Slovenije, predstave Pasja komedija, Iznenada Salome in Ukročena trmoglavka ter koncertoma Tabujev in​​ Jana Plestenjaka. Odvil se bo tudi rockerski spektakel, ko bo Marko Soršak - Soki na našem odru združil največja slovenska rockerska imena.

Igralka Ana Dolinar Horvat si je film ogledala s hčerkama Ronjo in Nano Amo. FOTO: SANDI FIŠER
Igralka Ana Dolinar Horvat si je film ogledala s hčerkama Ronjo in Nano Amo. FOTO: SANDI FIŠER

Družinski dan: vplivnica Ajda Sitar Žumer in njen mož, nekdanji atlet Jan Žumer, s hčerkama Rubi in Erin FOTO: SANDI FIŠER
Družinski dan: vplivnica Ajda Sitar Žumer in njen mož, nekdanji atlet Jan Žumer, s hčerkama Rubi in Erin FOTO: SANDI FIŠER

Uvodni dogodek je vodila Lara Tosič. FOTO: SANDI FIŠER
Uvodni dogodek je vodila Lara Tosič. FOTO: SANDI FIŠER

Nekdanja novinarka Mateja Dežman je pripeljala na premiero hčerki Zalo in Nio. FOTO: SANDI FIŠER
Nekdanja novinarka Mateja Dežman je pripeljala na premiero hčerki Zalo in Nio. FOTO: SANDI FIŠER

