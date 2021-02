Opozorili na težke razmere v zdravstvu

Še naprej dosledno spoštujmo in upoštevajmo vse sprejete ukrepe za preprečitev širjenja virusa.

Zahvalili so se zdravstvenim delavcem. FOTO: YOUTUBE

Klapa Skala vse od svoje prve uspešnice Tri dni sem ljubil navdušuje s skladbami, ki nosijo izredno čustvena življenjska sporočila. V besedilih opevajo zgodbe, ki so resnične, in poleg krasne interpretacije in melodije navdihujejo s svojo sporočilnostjo in se pogosto dotaknejo src poslušalcev. Tokrat so fantje iz Klape Skala posneli posebno pesem, ki je izšla v ravno pravem času.Glasbeniki so se namreč iskreno zahvalili zdravstvenim delavcem, ki se že mesece borijo v težkih delovnih razmerah in za življenja mnogih ljudi, ki jih je covid-19 močneje prizadel. Besedilo za skladbo z naslovom Varuhi naši, hvala, ker ste, je spisala, ki se tudi sama sooča z oteženim delom zdravstvenih delavcev v pandemiji koronavirusa, za glasbo in aranžma pa je poskrbelKlapa Skala z avtorico besedila skladbe obenem pa tudi zdravstveno uslužbenko vsem skupaj toplo polaga na srce naslednje besede: »Še naprej dosledno spoštujmo in upoštevajmo vse sprejete ukrepe za preprečitev širjenja virusa, da bo luč na koncu tunela posvetila kar se da hitro in naša življenja spet pripeljala v stare tirnice.«