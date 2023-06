Operna noč se je vrnila domov, prišla tudi Pirc Musarjeva (FOTO)

Operna noč, ki v Mariboru že vrsto let podira vse rekorde, se je po treh letih vrnila domov. Z Glavnega trga na promenado in okoliško jaso Mestnega parka, kjer se je zbralo več kot deset tisoč obiskovalcev, ki so na svoj račun prišli opremljeni z odejami, penino, ležalniki in posladki, medtem ko so prisluhnili napolitanskim skladbam ansambla SNG Maribor, ki ga je vodil dirigent Simon Krečič.

Ranko Šmigoc, direktor Marproma, Športa Maribor in Mestnih nepremičnin, je užival v družbi žene Renate, Jelke Vrečko in Neve Pipan iz MOM ter Nataše Ritonija, direktorice OFEM 2023. FOTOGRAFIJE: MP PRODUKCIJA/PIGAC.SI

Na odru, ki je bil letos prvič zlit z okolico, saj so se organizatorji odločili, da ne bodo posegali v geberite narave, so se zvrstili Sabina Cvilak, Rebeka Lokar, Petya Ivanova, Andreja Zakonjšek Krt, Valentina Čuden, Irena Petkova, Martin Sušnik, Tim Ribič in Jaki Jurgec. Torej najboljše, kar premore ena najboljših oper daleč naokoli, ki se v prihodnjih dneh seli še v Gaj nad Maribor, na Ptuj in za konec še v prestolnico. Operna noč, veličasten zaključek operne sezone v Mariboru, je dogodek, na katerem je bilo tudi letos mogoče opaziti številne znane obraze s političnega prizorišča. Letošnjo je prvič obiskala predsednica Nataša Pirc Musar, ki je prišla v družbi moža Aleša. Svečane večerje pred Operno nočjo na arkadah parka se je udeležil minister za finance Klemen Boštjančič z ženo Evo, v arijah sta uživala tudi minister za solidarno prihodnost Simon Maljevec in domačinka, ministrica za digitalno preobrazbo Emilija Stojmenova Duh z družino. Med gosti so bili tudi David Klobasa, župan Svete Trojice, nekdanja poslanka Lidija Divjak Mirnik, nekdanji rektor in ustanovitelj univerze Alma Mater Europaea dr. Ludvik Toplak, lastnik Lumarja Marko Lukić, ni pa manjkal niti lastnik Europlakata in Radia Center Marko Kolbl ter mnogi drugi. Cilj Operne noči je promocija Opere SNG Maribor širši publiki, ki v opero ne zahaja pogosto. Precej polemik odpira debata, ali bi morali za tovrstne dogodke zaračunavati vstopnino in ali je za dogodek primernejši Glavni trg. Sicer pa se šušlja, da naj bi septembra na Glavnem trgu luč sveta ugledala slovita Carmina Burana.

Podžupan Samo Peter Medved (z ženo Duško) je v odsotnosti župana gostil ministra za finance Klemna Boštjančiča z ženo Evo.

Simon Krečič je vodil ansambel Opere SNG Maribor pred več kot 10.000 obiskovalci na promenadi Mestnega parka Maribor.

David Kastelic, direktor zavarovalnice Grawe, z ženo Jernejo v družbi Dušana Lesjaka in njegove žene Bernarde