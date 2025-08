Opera bo zadihala s polnimi pljuči

Mozartova opera vseh oper bo v torek, 5. avgusta, ob 20. uri zasedla oder Slovenske filharmonije v okviru Ljubljana Festivala.

Ne samo kot še ena klasična izvedba, temveč kot živ, svež, mednarodni projekt, ki ga pod taktirko priznanega dirigenta Georgea Pehlivaniana uresničujejo mladi operni talenti z vsega sveta.

Maestro George Pehlivanian, ustanovitelj in umetniški vodja Profesionalne operne akademije.

Don Giovanni ni zgolj zgodba o zapeljivcu – je operna epopeja, ki s prepletom humorja, tragedije in nadnaravnega dotika odpira bistvena vprašanja o človeški naravi. V koncertni izvedbi bomo prisluhnili raznolikim interpretacijam vlog, saj si vloge delijo mentorji in izbrani pevci akademije. Tudi dirigentska palica bo potovala iz rok v roke, kar obiskovalcem ponuja redko priložnost, da v enem večeru začutijo različne umetniške pristope in izraznosti.

V vlogi Don Giovannija se bodo zvrstili Caner Akgün, Lovro Korošec, Tilen Udovič in Jiyoul Lee, kar obeta paleto karakterjev – od demonskega do zapeljivo človeškega. Don Giovanni je opera, ki pretrese. Ko zapeljuje, ne zapeljuje le žensk, temveč tudi poslušalce. Z arijami, kot je Là ci darem la mano, z iskrivo igro služabnika Leporella in tragično odločenostjo Donne Anne Mozart občinstvu nastavi ogledalo, ki odseva brezčasna vprašanja: kje so meje svobode, kaj je moralna odgovornost in ali se človek lahko izmuzne posledicam?

Pehlivanianova akademija slovi po izjemni mentorski strukturi in mednarodnem duhu. Njena srčika je ideja Opera ljudem – koncept, ki prinaša vrhunsko opero tudi izven velikih odrov, z dostopnostjo in predanostjo lokalnemu občinstvu. Zato ni naključje, da se vsako poletje vrača v Ljubljano, kjer domuje tudi Festivalni orkester PPOA.