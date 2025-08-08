STOČLANSKI ORKESTER

Okusna mineštra skladb z vsega sveta: Minoriti rajali na etno histerijo (FOTO)

Etno Histeria World Orchestra je mednarodni projekt, ki že 20 let združuje vrhunske glasbenike z vsega sveta.
Fotografija: Etno Histeria World Orchestra je impro orkester, ki se po turneji vedno znova razide in pripravi prostor novim članom. FOTOGRAFIJE: MP PRODUKCIJA/PIGAC.SI
Odpri galerijo
Etno Histeria World Orchestra je impro orkester, ki se po turneji vedno znova razide in pripravi prostor novim članom. FOTOGRAFIJE: MP PRODUKCIJA/PIGAC.SI

Marko Pigac
08.08.2025 ob 11:01
Marko Pigac
08.08.2025 ob 11:01

Poslušajte

Čas branja: 1:29 min.

Kulturna četrt Minoriti ima tudi avgusta pestro programsko ponudbo. »Vsak dan se na naših prizoriščih lahko najde nekaj za vsakogar,« poudarja Ksenija Repina, direktorica Lutkovnega gledališča Maribor.

Eden bolj posrečenih dogodkov je bil zagotovo koncert Etno Histeria World Orchestra. Gre za mednarodni projekt, ki traja že dobrih dvajset let, združuje pa umetnike z vseh koncev sveta.

Zora A. Jurič, mariborska kulturnica, v družbi dr. Vinka Potočnika
Zora A. Jurič, mariborska kulturnica, v družbi dr. Vinka Potočnika
Ekipa Lutkovnega gledališča Maribor oziroma KČ Minoriti z direktorico Ksenijo Repina
Ekipa Lutkovnega gledališča Maribor oziroma KČ Minoriti z direktorico Ksenijo Repina

Stočlanski orkester pod taktirko izkušenih mentorjev

»Po intenzivnem tednu vzajemnega učenja in ustvarjanja v slovenski Istri se v edinstveni zasedbi odpravi na turnejo in na petih koncertih postreže z okusno mineštro skladb z vsega sveta, ki jih začini z avtorskim pristopom vsakega od udeležencev,« o njih pravijo v Minoritih.

Stočlanski orkester pod taktirko izkušenih mentorjev igra brez not in z improvizacijo ustvarja vedno nove dinamike. Pestra glasba, prepletena z različnimi vplivi, je edinstvena, saj se po turneji orkester vedno znova razpusti in pripravi prostor za novega. Prizorišče pod mogočnim starim hrastom so napolnili do zadnjega kotička.

Aleš Lombergar, vsestranski ustvarjalec, arhitekt in oblikovalec prostora, ter njegova žena Nataša Lombergar, Urad za mladino RS
Aleš Lombergar, vsestranski ustvarjalec, arhitekt in oblikovalec prostora, ter njegova žena Nataša Lombergar, Urad za mladino RS
Matjaž Latin, kultni mariborski režiser, v družbi podjetnika Gregorja Mesariča
Matjaž Latin, kultni mariborski režiser, v družbi podjetnika Gregorja Mesariča

Obiskovalcev to ni niti malo zmotilo, ravno nasprotno, ob ritmih so se zibali in plesali z njimi.

Hvala, ker berete Slovenske novice.

Berite Slovenske novice že za 1,99€ mesečno.

NAROČITE

Več iz te teme:

Etno Histeria World Orchestra glasba koncert turneja festival Maribor Slovenija

Priporočamo

Bralec ogorčen nad obnašanjem voznikov: »Nastajajo nove nesreče, ego jim ne da miru« (FOTO)
Poglejte, s čim se po Ljubljani prevaža Dončić! Težko ga boste zgrešili (VIDEO)
Pahor šokiral s počitniško fotografijo: »Pa kaj sem jaz pred leti volil« (FOTO)
Premium Photo
Renata Bohinc: Mislila sem, da ne bom več ljubila (Suzy)

Predstavitvene informacije

 
Promo

Kako prepoznati spinalno stenozo? Simptomi in zdravljenje

 
Promo

Bo Janji uspelo? Čaka jo podvig, kot ga še ni bilo

 
Promo

Sanjske nepremičnine med borovci in modrino Jadrana – na voljo takoj!

 
Promo

Če si boste zapomnili samo eno stvar iz tega članka, potem še ni prepozno.

 
Promo

Preverjeni ukrepi za zaščito paradižnika, kumar in paprik

 
Promo

Prešerno poletje in kranjski trio, ki ga morate doživeti

 
Promo Photo

Najboljše all inclusive počitnice za jesen in zimo

 

Poiščite navdih, nasvete in rešitve za svoj dom

Komentarji:

Priporočamo

Bralec ogorčen nad obnašanjem voznikov: »Nastajajo nove nesreče, ego jim ne da miru« (FOTO)
Poglejte, s čim se po Ljubljani prevaža Dončić! Težko ga boste zgrešili (VIDEO)
Pahor šokiral s počitniško fotografijo: »Pa kaj sem jaz pred leti volil« (FOTO)
Premium Photo
Renata Bohinc: Mislila sem, da ne bom več ljubila (Suzy)

Izbrano za vas

 
Promo

Preverjeni ukrepi za zaščito paradižnika, kumar in paprik

 
Promo

Prešerno poletje in kranjski trio, ki ga morate doživeti

 
Promo Photo

Najboljše all inclusive počitnice za jesen in zimo

 

Poiščite navdih, nasvete in rešitve za svoj dom

Predstavitvene informacije

 
Promo

Kako prepoznati spinalno stenozo? Simptomi in zdravljenje

 
Promo

Bo Janji uspelo? Čaka jo podvig, kot ga še ni bilo

 
Promo

Sanjske nepremičnine med borovci in modrino Jadrana – na voljo takoj!

 
Promo

Če si boste zapomnili samo eno stvar iz tega članka, potem še ni prepozno.

 
Promo

Preverjeni ukrepi za zaščito paradižnika, kumar in paprik

 
Promo

Prešerno poletje in kranjski trio, ki ga morate doživeti

 
Promo Photo

Najboljše all inclusive počitnice za jesen in zimo

 

Poiščite navdih, nasvete in rešitve za svoj dom

Slika zvitega časopisa
Naročite se na tiskano izdajo

O nas

Sodelujte z nami

Storitve

Logotip sn
Naročite se na eNovice



Logotip sn
Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.