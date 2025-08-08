Okusna mineštra skladb z vsega sveta: Minoriti rajali na etno histerijo (FOTO)
Kulturna četrt Minoriti ima tudi avgusta pestro programsko ponudbo. »Vsak dan se na naših prizoriščih lahko najde nekaj za vsakogar,« poudarja Ksenija Repina, direktorica Lutkovnega gledališča Maribor.
Eden bolj posrečenih dogodkov je bil zagotovo koncert Etno Histeria World Orchestra. Gre za mednarodni projekt, ki traja že dobrih dvajset let, združuje pa umetnike z vseh koncev sveta.
Stočlanski orkester pod taktirko izkušenih mentorjev
»Po intenzivnem tednu vzajemnega učenja in ustvarjanja v slovenski Istri se v edinstveni zasedbi odpravi na turnejo in na petih koncertih postreže z okusno mineštro skladb z vsega sveta, ki jih začini z avtorskim pristopom vsakega od udeležencev,« o njih pravijo v Minoritih.
Stočlanski orkester pod taktirko izkušenih mentorjev igra brez not in z improvizacijo ustvarja vedno nove dinamike. Pestra glasba, prepletena z različnimi vplivi, je edinstvena, saj se po turneji orkester vedno znova razpusti in pripravi prostor za novega. Prizorišče pod mogočnim starim hrastom so napolnili do zadnjega kotička.
Obiskovalcev to ni niti malo zmotilo, ravno nasprotno, ob ritmih so se zibali in plesali z njimi.
