Oktet Gallus Ribnica po 50 letih ubrano zapel še na hrvaški obali

Člani Okteta Gallus Ribnica, ki so nedavno s slovesnim koncertom v župnijski cerkvi sv. Štefana v Ribnici proslavili 50 let neprekinjenega delovanja, so se minuli konec tedna s prijatelji podali na krajši oddih ob hrvaški obali. Za cilj so si izbrali Starigrad pri Senju, kjer so si po številnih nastopih doma vzeli čas za sprostitev, druženje in prepevanje v bolj sproščenem vzdušju.

Prijetna kulisa

Lepo vreme, morje in prijateljska družba so ustvarili prijetno kuliso za nepozabne trenutke. Za osvežitev spomina: pisalo se je leto 1975, bil je 4. julij, ko so praznovali jugoslovanski praznik dan borca in hkrati krajevni praznik. Zanesenjak Tone Lovrenčič, tudi mojster namiznoteniške žogice, je zbral pevske slavčke, ki odtlej neprekinjeno pojejo že pol stoletja. Med njimi sta še vedno ustanovna člana Dare Vesel in Marjan Podgrajšek. »Ducat mož se je v tem času, ki je minil kot piš, zamenjalo v oktetu, ki vse od začetka ohranja svojo izvorno milozvočnost. Pesem ni le odmev preteklosti, temveč tudi živ dokaz, kako nas glasba povezuje skozi generacije. Zasluga gre tudi dirigentom, med njimi svojčas tudi Milivoju Šurbku,« je Darko, tako kot zna, na ladji ob obisku bližnjega otoka, kjer so si ogledali naravne znamenitosti in se prepustili lepotam pod dinarskega krasa, povezoval družbo.

Z njimi je bil tudi tenorist Aljaž Vesel iz Sodražice, ki je študiral v Švici, že več let pa živi in ustvarja v Nemčiji, kjer redno polni operne oder. Kljub mednarodni karieri ostaja tesno povezan z domačimi kraji in z veseljem sodeluje z glasbeniki iz rodne Sodražice. Tam je leta 2019 skupaj z v Zagrebu rojenim in na Dunaju živečim bratrancem Andrejem, dirigentom in soustanoviteljem 30-članskega orkestra Ton der Jugend, pripravil nepozaben koncert, o katerem se še danes govori. »Petja ni manjkalo ne na obali ne na vodi – pesem je spremljala skoraj vsak naš korak, saj oktet Gallus s svojo energijo in harmonijami vedno znova razveseljuje vse okoli sebe. Takšna druženja krepijo vezi med člani in utrjujejo dolgoletno prijateljstvo, ki je eno ključnih temeljev njihovega uspešnega delovanja,« se je Aljaž poln navdiha dan po vrnitvi z obale odpravil nazaj v Nemčijo.

Člani okteta: Robert Kožar, Darjan Košir (prvi tenor), Marjan Podgrajšek, Miha Lušin (drugi tenor), Darko Vesel, Janez Rigler (bariton) ter Marjan Tratar in Samo Homšak (bas) bodo tačas pod taktirko neutrudne umetniške vodje Blanke Čakš Bulc pilili glasove pred nastopom v Ljutomeru. V začetku septembra bodo zapeli ob občinskem prazniku Škofljice, nekaj dni zatem pa še ob odprtju Ribniškega sejma suhe robe in lončarstva ter na koncertu v Brjah na Primorskem.

To bo nekakšna generalka pred zdaj že tradicionalnim Aljaževim oktobrskim koncertom v ribniški župnijski cerkvi, kjer bodo člani okteta njegovi gostje. Seveda bodo nastopili tudi na občinskih proslavah tako v Ribnici kot v Sodražici. V načrtu je – o tem je beseda tekla tudi med gašenjem žeje na morskih mini počitnicah – tudi koncert za Slovence v izseljenstvu v Londonu. »Kar se mene tiče, pa naj povem, da sem 19. julija znova nastopil na gala večeru mednarodnega festivala Mein Lied, kjer sem že stalni gost. Šestega septembra bom imel koncert v domači Sodražici, kjer bomo v cerkvi Marije Magdalene zaznamovali 20-letnico novih orgel,« je še povedal, preden se je iz Malinske, kjer je obiskal družino bratranca in se udeležil sproščenega špricar partija ter razkril tudi nekaj življenjsko prelomnih novic, odpravil naprej in se pridružil članom Gallusa.