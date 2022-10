Ogenj in led v enem večeru (FOTO)

Pred leti sem slišala Andreja Šifrerja v mikrofon zamrmrati: »Starejši kot sem, več je obletnic.«

Pred tremi leti je bila ta izjava le ena od njegovih duhovitih domislic, a po covidnih letih je dobila nov pomen. Ljudje se srečujemo le še na obletnicah, odvadili smo se običajnih druženj in se navadili ostati doma. Andrej ima to srečo, da je njegova glasbena družina pokupila vse vstopnice za kranjski koncert že mesec pred dogodkom, prišla na grad Khislstain in dobri dve uri pri krepko manj kot 10 stopinjah uživala v bravurah gostitelja in njegovih odrskih prijateljev.

Bilo je res kaj videti, gostje so se namreč izmenjavali na odru, med ljudmi je bilo slišati globoke vdihe in pritajene krike, saj se jim niti sanjalo ni, kaj jim je Gorenjec pripravil. V publiki pa še zdaleč niso bili le njegovi bližnji rojaki, nekaj deset je bilo Štajercev, cela kolonija iz Trbovelj, kopica Ljubljančanov in barvita skupina Slovencev, ki so prišli z južne poloble.

Andrejeve uspešnice so parale nebo nad Kranjem. FOTO: IZTOK ZUPAN

Milanu Magistru iz argentinskih Barilloch so njegovi (že odrasli, da ne bo pomote) otroci za 60-letnico kupili vozovnico do Slovenije, da bo lahko spremljal koncert svojega idola. Ne gre za pomoto, možakar je namreč dolga leta med argentinskimi rojaki nosil vzdevek argentinski Andrej Šifrer in s tremi sinovi ter hčerko v prvih vrstah gledal nastop razigranega slavljenca. In kdo vse je poleg Andreja in country zasedbe River bend še nastopil? Tik ob njem sta bila njegova Angleža, kitarist in pianist Dave Cooke in violinist Bill Thorp, glasbena veterana, s katerima je pred 45 leti v studiu posnel svoje prve tri uspešnice: Zoboblues, Bil sem mlad in Grenko vino. Videoposnetki iz tistega časa, ki so jih vrteli za njihovimi hrbti na velikem zaslonu, so pokazali, da so se navzven morda vsaj barvno spremenili, a ogenj jim še zdaleč ni ugasnil in jim je gorel ves večer. Martin Žvelc s harmoniko in Sašo Vrabič sta angleškim glasbenim tonom dodala še slovenske barve.

Dave Cook je bil nepogrešljivi člen izjemnega dogodka. FOTO: MARKO PRPIČ

Nato pa prvi prelom! Skupina dvajsetih otrok z imenom Škrjančki so iz Mendoze pod argentinskimi Andi. Njihova babica in dedek Angelca in Jernej Bajda sta jih pripeljala z mamicami in očeti v Slovenijo. Najprej so se pridružili pesmi Šum na srcu in nato sami odčivkali Uspavanko za Evo.

Avditorij bi jih ne pustil iz odra, saj je povsem ponorel za njimi, a čas je bil, da vstopi Aleksander Mežek, ki je na začetku Andrejevih glasbenih poizkusov odigral odločilno vlogo, ga seznanil s svojimi angleškimi glasbeniki in pomagal pri njegovih prvih posnetkih. Podaril nam je čudovito Ajda pa znova cveti in svoje videnje pesmi Stoj Marija. Ta je bila napisana za mamo Andrejevih otrok, ki je bila kot posebna povabljenka med občinstvom. Brez pompa je bil najavljen Tomi Meglič, ki je vrhunsko obdelal himno minljivosti z naslovom Življenje včerajšnjega časopisa. Ena najbolj zgodnih Šifrerjevih mojstrovin je v nežni izvedbi, le ob spremljavi klavirja, ustavila čas na gradu Khislstain in slišati je bilo le zadržano navdušenje ob violinskem solu, ki nam ga je poklonil Bill Thorp.

Poljub legende za legendo. Vlado Kreslin in Andrej Šifrer. FOTO: LIDIJA BALANTIČ

Andrejeve uspešnice so parale nebo nad Kranjem, saj so njegovi prijatelji v stoje s svojim zborovskim dodatkom polnili letno gledališče zdaj že pri petih stopinjah Celzija. V ta glasbeni tornado je vstopil še Vlado Kreslin, ki je dokončno ogrel večer. Te igre bo konec sta zapela le ob kitari, nato pa je udaril grom s pesmijo Ostani z nami. Ko so se začeli prvi takti nesmrtne pesmi Za prijatelje, se je občestvo zavedlo, kakšni proslavi rojstnega dne so pravkar priča.

»Nikoli več v tej zasedbi in nikoli več na takšen način,« jih je že na začetku posvaril Šifrer. Ko so na oder prifrčali Škrjančki, ki jih je varno usmerjala Andrejeva Mirjam, kraljica zaodrja, sta se Tomi Meglič in Vlado Kreslin postavila kar za razigrano mladino. Res je pokalo po šivih in po dveh urah in pol je Andrej svoje goste prosil, ali gredo lahko brez dodatka domov, saj so doživeli ogenj in led. V smehu so mu pritrdili z aplavzom. Šifrer glasbenih presenečenj ni najavljal vnaprej, saj trdi, da mora gostitelj prodati koncert, ne gostje, a takih koncertov bi lahko prodali še precej več.