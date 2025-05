Odvetnik Nike Zorjan razkril, zakaj so od Marjetke in Aleša zahtevali 134 tisočakov

Po odzivu Marjetke in Aleša Vovka (glasbenega dua Maraaya) na javno razkritje spora s pevko Niko Zorjan, je danes sledil tudi uraden odgovor njenega pravnega zastopnika. V odvetniški pisarni Roka Šonca so v sporočilu za javnost ostro zavrnili očitke, da naj bi Zorjanova od podjetja RAAJ Produkcija zahtevala 134.000 evrov zase, kot je bilo navedeno v petkovem odzivu zakoncev Vovk.

»Gre za poravnavo obveznosti delodajalca do države«

Odvetnik Rok Šonc je v imenu Nike Zorjan zapisal, da ta nikoli ni zahtevala 134.000 evrov kot osebno izplačilo. Gre izključno za znesek, ki bi ga morala družba RAAJ Produkcija plačati državi – Zavodu za zdravstveno zavarovanje (ZZZS), Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (ZPIZ) ter Finančni upravi RS – zaradi neplačanih obveznosti iz naslova delovnega razmerja.

Po trditvah odvetniške pisarne je v mesecu marcu Nika Zorjan od svojega dejanskega delodajalca zahtevala ureditev svojega delovnopravnega statusa. Davčna analiza ugledne svetovalne družbe je namreč pokazala, da bi v primeru priznanja delovnega razmerja za pretekla leta nastal davčni primanjkljaj v višini 134.000 evrov. Ta znesek pa naj bi šel izključno za poplačilo prispevkov in davkov državi, ne pa kot kakršnokoli osebno plačilo Zorjanovi.

Brez pripravljenosti na dogovor

V sporočilu za javnost odvetniška pisarna navaja, da so bili pripravljeni na dogovor in sporazumno prekinitev sodelovanja, a ker do tega ni prišlo, so bili prisiljeni odpovedati pogodbo in vložiti zahtevek za priznanje delovnega razmerja za nazaj. Šele po tem dejanju je podjetje RAAJ Produkcija začelo enostransko odstranjevati Zorjanove glasbene videospote z javno dostopnih platform, kar je sprožilo širšo pozornost javnosti.

»Nika Zorjan ni zahtevala izplačila zase«

V zaključku dokumenta, datiranega s 24. majem 2025 in podpisanega s strani odvetnika Roka Šonca, je znova poudarjeno:

»Nika Zorjan ni zahtevala izplačila zase, temveč je pozivala k poravnavi obveznosti do države. Vse, kar je zahtevala, je bilo, da se spoštujejo zakoni in poravnajo prispevki, določeni z zakonodajo Republike Slovenije.«

Ozadje: izjava Marjetke in Aleša Vovka

Spomnimo, da sta Marjetka in Aleš Vovk v petek podala javno izjavo, v kateri sta posredno nakazala, da je Zorjanova želela visoko finančno izplačilo v osebno korist. Zanikala sta tudi, da bi bila do nje nepoštena ali neprofesionalna. Zapisala sta, da »vsaka zgodba ima dve plati«.