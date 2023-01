Odšel je pevec in kitarist legendarne skupine

Poslovil se je ameriški pevec in kitarist Tom Verlaine, soustanovitelj proto punk skupine Television, ki je imela močan vpliv na razvoj ameriške (in britanske) punk rock in post punk scene v sedemdesetih letih dvajsetega stoletja. Star je bil 73 let.

Patti Smith je objavila fotografijo sebe s Tomom. FOTO: Instagram

Leta 1949 v New Jerseyju rojeni Thomas Miller je odraščal ob Rolling Stonesih in Milesu Davisu, že v mladih letih pa je imel žilico za kreativno pisanje. Njegovo umetniško ime je poklon francoskemu pesniku Paulu Verlainu.

V srednji šoli je spoznal bodočega basista Richarda Hella, s katerim se je leta 1973 preselil v New York, kjer je z bobnarjem Billyjem Ficco in kitaristom Richardom Lloydom ustanovil skupino Television. Richarda Hella je kmalu zamenjal Fred Smith iz skupine Blondie, Television pa so s svojim minimalističnim kitarskim rockom in številnimi nastopi v legendarnem newyorškem klubu CBGB začeli pridobivati veljavo, skupaj z Verlainovo tedanjo ljubeznijo, proto punk pesnico in glasbenico Patti Smith.

Vzpon in razpad

Television so leta 1977 izdali prvenec Marquee Moon, ki je naletel na odlične kritike. Album se v ZDA ni ravno dobro prodajal, medtem ko je v Britaniji doživel precejšen komercialni uspeh. Marquee Moon je na inovativen način povezal različne glasbene sloge, od garažnega rocka, punka, novega vala do jazza in drugih glasbenih zvrsti, postregel pa je tudi s sofisticiranimi besedili. Še dandanes velja za enega ključnih albumov poznih sedemdesetih let in se na lestvicah številnih glasbenih revij uvršča med najboljše plošče vseh časov.

Naslednji album skupine Adventure je nadaljeval začrtano pot, čeprav kljub dobremu sprejemu ni bil deležen večjega komercialnega uspeha. Toda številni osebni in profesionalni spori so kmalu po njegovem izidu privedli do razpada skupine Television, člani pa so se raztepli po drugih skupinah oziroma ubrali samostojno glasbeno pot. Znova so se zbrali šele leta 1992, torej 14 let po razpadu, ko so izdali tretji album Television, ki je prav tako naletel na pozitivne kritike. Nato so občasno nastopali na koncertih in festivalih po vsem svetu.

Marquee Moon, prvi album skupine Television, se še zdaj uvršča med najboljše plošče vseh časov.

Tom Verlaine je po razpustitvi skupine Television imel plodno samostojno kariero, med katero je izdal vrsto cenjenih albumov in sodeloval s številnimi glasbeniki, med katerimi so bili Patti Smith, Luna, ki so jo pri reviji Rolling Stone označili za »najboljšo skupino, za katero niste nikoli slišali«, kitarist skupine Smashing Pumpkins James Iha, ustanovil pa je tudi »superskupino« Million Dollar Bashers, v kateri so bili še Tony Garnier, basist spremljevalne skupine Boba Dylana, Nels Cline, kitarist skupine Wilco, ter člana legendarnih eksperimentalnih rockerjev Sonic Youth Lee Ranaldo in Steve Shelley.

Številna sožalja

Med prvimi, ki so se odzvali na novico o njegovi smrti, je bila njegova nekdanja prijateljica Patti Smith, ki je na instagramu objavila staro fotografijo s Tomom Verlainom s podpisom: »To je bil čas, ko se je vse zdelo mogoče. Zbogom, Tom.« Oglasil se je tudi basist Red Hot Chili Peppers Flea, ki je tvitnil: »Marquee Moon sem poslušal tisočkrat. In to POSLUŠAL: sede v temni sobi in vsakokrat s spoštovanjem in začudenjem. In še tisočkrat ga bom poslušal. Tom Verlaine je eden največjih rock glasbenikov vseh časov, ki je močno vplival na moje igranje.« In podobnih objav, ki govorijo o njegovem vplivu na sodobno rock glasbo, je še nešteto.