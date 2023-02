Odpovedali koncert skupine Laibach v Kijevu, zmotila jih je ta izjava

Slovenska zasedba Laibach, ki je leta 2015 koncertirala v Severni Koreji in obveljala za prvo zahodno glasbeno skupino, ki je tam nastopila, bi morala kot prva tuja skupina po ruski invaziji v Ukrajini nastopiti 31. marca. A kot poroča Radio Slovenija, se to očitno ne bo zgodilo, saj so organizatorji koncert odpovedali.

Kot so pojasnili, je del občinstva nasprotoval prihodu slovenske skupine, čeprav so ti izrazili podporo Ukrajini in obsodili ruski režim. Sporna se jim zdi izjava skupine, ki vojno označuje za posredniško oziroma za geopolitični spopad med Rusijo in ZDA. Skupina Laibach je izkupiček od prodanih vstopnic sicer želela donirati Ukrajini.

Na postaji podzemne železnice nastopil Bono

V Kijevu sta že maja lani nastopila člana irske skupine U2 Bono in The Edge, in sicer nenapovedano na eni od postaj podzemne železnice, skupina Laibach pa bi morala nastopiti na prvem napovedanem koncertu na uveljavljenem prizorišču.

Skupina Laibach je bila ustanovljena 1. junija 1980 v Trbovljah. Njen glasbeni izraz združuje različne žanre, od eksperimentalnega industrijskega zvoka do simfoničnega militantnega klasicizma in elektronske glasbe.