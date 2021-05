Od sedmega leta je harmonika del nje

Poskrbela je za novo poskočno polko. FOTOGRAFIJI: OSEBNI ARHIV

Na pobudo moje publike, ki se je na moje igranje odzvala izjemno lepo, je prišel čas, da z njo zarajžava po Sloveniji.

Glasbenica in televizijska voditeljicas pozitivno pesmijo in nalezljivim nasmehom ljudi spravlja v dobro voljo, jim daje energijo ter upanje. Nova pesem Od začetka pa do konca je pravšnja za pomlad in tudi za to, da bodo ljudje lažje dočakali dan, ko se bodo lahko v živo srečali z Darjo. Ko pride huda preizkušnja in ko se stemni nebo, takrat prijatelj pravi se ti pokaže in vidiš, kdo je kdo, je le del pesmi, ki nas na koncu z optimizmom potolaži in spodbuja, saj vemo, da je s pesmijo vse lažje.»Vesela sem, da so odzivi nanjo zelo lepi. Številni so zapisali, da jo bodo poslušali na piknikih, da je to pesem za zabavo, za veselje, za ples. Prav to sem si želela. To, da bom najboljša glasbena družba na praznovanjih in da bo moja pesem ljudi spodbudila k veselju in plesu,« pravi Darja, ki je za poslušalce pripravila presenečenje. Zaigrala je namreč na harmoniko. »Igram jo od sedmega leta. Moj oče me je nanjo naučil zaigrati prvo pesem Moje dekle je še mlado. Od takrat je harmonika del mene. Zdaj je na pobudo moje publike, mojih sledilcev, ki so se na moje igranje odzvali izjemno lepo, prišel čas, da zarajžava po Sloveniji,« pove Gajškova, ki sledi družinski tradiciji, saj je na harmoniko igral že njen dedek.Kljub navdušenju nad raztegovanjem meha nikoli ni obiskovala glasbene šole. »Igrati sem se jo učila pri različnih učiteljih. Diatonična harmonika takrat ni bila del učnega načrta v glasbeni šoli. Sem se pa med srednjo šolo vpisala na Konservatorij za glasbo in balet v Mariboru, smer klasično petje,« še razkrije. S harmoniko je tudi tekmovala, a le v času osnovne šole. Po tem obdobju jo je igrala le, kadar se je družila s prijatelji in domačimi.»Nikoli je nisem postavljala v ospredje na odru. Očitno še ni bil pravi čas. Ta je prišel zdaj, zdaj je čas harmonike in Darje Gajšek,« napoveduje.