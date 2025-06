Od Maksima Mrvice do Magnifica: Arsana obeta poletje nepozabnih glasbenih večerov

Na njem je nastopil priljubljeni hrvaški pevec Zlatan Stipišić, bolj znan kot Gibonni. Tržnica je bila napolnjena do zadnjega kotička, obiskovalci pa so uživali v edinstvenem glasbenem doživetju. Gibonni je s svojim nastopom navdušil občinstvo, koncert pa je podaljšal za dodatnih 30 minut, kar je pri njem povsem običajno, kadar se na odru počuti dobro in se poveže s publiko.

Arsana bo potekala do 29. avgusta, ko bo na mestni tržnici nastopila Siddharta. Sicer pa eden največjih slovenskih festivalov, ki ga ne prireja javna institucija, ponuja bogat kulturni program z več kot 50 dogodki.

Suad Fileković, nekdanji nogometni reprezentant in menedžer, z Leonido Klasinc, DRSI

Danilo Toplek, nekdanji direktor družbe Talum in nekdanji predsednik NS Nova KBM, Neda Toplek, Lekarne Top-Lek

»Izstopajo nastopi več kot 400 domačih in tujih umetnikov. Obiskovalci lahko pričakujejo širok spekter glasbenih zvrsti, od klasične in jazz glasbe do etna, rocka in popularnih melodij,« poudarja alfa in omega festivala Mladen Delin.

»Med letošnjimi vrhunci velja posebej omeniti hrvaškega pianista Maksima Mrvico in operno noč s Simfoničnim orkestrom SNG Maribor že ta konec tedna. Pa Slovensko popevko, ki bo predvajana tudi na nacionalki, Vlada Kreslina, Amiro Medunjanin, Silence ter Magnifica.«

Pavel Magdić, vodja Dominikanskega samostana Ptuj, Matic Ber, direktor Zavoda za turizem Ptuj, Barbara Ferčič, Sarah Bauman ter Gorazd Ladinek, direktor občinske uprave Videm pri Ptuju

Mladen Delin, direktor Festivala Arsana, Blaž Brodnjak, predsednik uprave NLB, Marko Drobnič, direktor Taluma