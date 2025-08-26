KONCERT

Od klasike do priljubljenih melodij, da bodo uživali vsi

Akademski glasbenik Anton Habjan bo v četrtek nastopil na gradu Khislstein v Kranju.
Fotografija: Anton Habjan je operni pevec, ki poje tudi popevke in igra trobento. FOTO: OSEBNI ARHIV
Anton Habjan je operni pevec, ki poje tudi popevke in igra trobento. FOTO: OSEBNI ARHIV

mojca-marot
Mojca Marot
26.08.2025 ob 14:25
Mojca Marot
Mojca Marot
26.08.2025 ob 14:25

Anton Habjan, ki je diplomiral in magistriral na Akademiji za glasbo v Ljubljani pri izredni profesorici Pii Brodnik, pozneje pa se je izpopolnjeval tudi na mednarodnem seminarju pri svetovno priznani operni pevki in profesorici Bernardi Fink in drugih, je že od leta 2011 redni član SNG Opera in balet v Ljubljani, sodeloval je tudi s Slovenskim komornim glasbenim gledališčem, kot operni pevec veliko nastopa ob spremljavi orkestra, klavirja, kitari ali cerkvenih orgel.

»Glasbeno pot sem sicer začel že pri svojih rosnih 10 letih, ko sem igral trobento v Pihalnem orkestru Alples Železniki, pozneje pa sem se posvetil solo petju. Opera mi je dala glasovno moč, tehnično prefinjenost in izraznost, ki jih danes izvajam v vsakem nastopu. Poleg opernega repertoarja izvajam tudi canzone, popevke, narodnozabavno glasbo ter uspešnice nekdanjega jugoslovanskega prostora. Raznolikost repertoarja mi omogoča, da nagovorim različne poslušalce in skupaj z njimi ustvarim posebno, pristno glasbeno doživetje,« pravi Habjan, ki bo ta četrtek, 28. avgusta, na gradu Khislstein v Kranju z godalnim kvartetom ter gostoma Martinom Sušnikom in Anjo Zemljarič izvedel vse od klasičnih arij do drugih priljubljenih melodij, ki segajo do srca. 

Več iz te teme:

Anton Habjan koncert Kranj

