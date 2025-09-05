Od Berlina do Beograda: slovenska igralka blesti v vlogah ob vrhunskih imenih

Slovenska igralka Nika Rozman se po velikem uspehu nemškega filma Istina (Truth), v katerem je v glavni vlogi Jelene tako blestela, da je film prejel nagrado študentski oskar, ponovno uveljavlja na mednarodni sceni s snemanji v Srbiji in Nemčiji, sporoča Slovenski filmski center (SFC). Avgusta se je namreč zaključilo snemanje nove originalne srbske mini serije Pupin v produkciji hiše Mali Budo in RTS, v režiji Danila Bećkovića. Serija prikazuje življenje in pomen srbsko-ameriškega fizika, matematika in elektrotehnika Mihajla Pupina, enega največjih umov 20. stoletja. Nika igra pomembno stransko vlogo njegove žene Sarah Pupin.

Snemanje, pojasnjujejo na SFC, je potekalo od aprila do avgusta v Beogradu, Somborju, Novem Sadu in Paraćinu, zaključilo pa se je v Sofiji v Bolgariji. V vlogi Mihajla Pupina nastopa priznani srbski igralec Dragan Mićanović, znan tudi iz slovenske manjšinske koprodukcije Mož, ki ni mogel molčati ter po izvrstni interpretaciji Zorana Đinđića v srbski mini seriji Sablja. Ob njiju nastopa še vrsta največjih imen sodobne srbske kinematografije, med drugim Sergej Trifunović, Radivoje Bukvić in Jovan Jovanović.

V letu 2026 bo premiero doživel tudi srbski igrani celovečerni film Kuća režiserke Tanje Brzaković, ki živi in ustvarja v Berlinu. Nika Rozman v njem nastopa v vlogi Mire, ob boku dveh legend jugoslovanskega filma – Miralema Zupčevića in Anice Dobre, ki jo bomo kmalu gledali tudi v novem slovenskem celovečercu Belo se pere na devetdeset. »Kuća je nastala v koprodukciji hrvaškega 4 Filma, nemškega Filmkraftwerka in srbskega Talas Filma,« smo izvedeli.

Aktivna tudi doma

Rozmanova je v zadnjem času aktivna tudi na domačem filmskem prizorišču. Maja letos se je zaključilo snemanje celovečernega filma Zverine v režiji Maje Križnik, kjer je upodobila glavno vlogo Eme. Ob njej nastopajo še prvakinje slovenske igralske umetnosti: Jana Zupančič, Janja Majzelj, Mateja Pucko, Marijana Brecelj in druge.

V prihodnjem letu se pričakuje izid celovečernega filma Izgubljeni sin režiserja Darka Štanteta, kjer Rozmanova igra vlogo Diane. Filma Zverine in Izgubljeni sin sta nastala ob finančni podpori SFC.

»Za svoje dosežke v zadnjih treh letih je letos prejela nagrado veliki plan 2025, ki jo podeljuje Društvo slovenskih avdiovizualnih igralcev. Film Istina pa je dostopen tudi v nemški spletni mediateki ARD in si ga lahko ogledajo tudi gledalci v Sloveniji,« so o Rozmanovi še povedali na SFC.